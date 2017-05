Eurovisions-Show mit Gätjen kommt im November

© ZDF/Johanna Brinckmann

In wenigen Wochen testet das ZDF mit "4 geben alles!" eine neue Show mit Steven Gätjen, die auch in Österreich und der Schweiz zu sehen sein wird. Produziert wird das Format von Günther Jauchs Produktionsfirma i&u.



07.10.2016 - 11:29 Uhr von Timo Niemeier 07.10.2016 - 11:29 Uhr

Manchmal sind Pläne besser als deren Umsetzung: Als das ZDF Steven Gätjen Anfang dieses Jahres vom Rande Münchens auf den Mainzer Lerchenberg gelockt hat, hatten die Senderverantwortlichen große Pläne mit ihm. Vor allem im Show-Bereich sollte Gätjen eingesetzt werden und für neue, frische Akzente sorgen. Die Ausbeute ist bislang allerdings sehr mager: Mit der Neuauflage der "Versteckten Kamera" tat sich der Sender keinen wirklichen Gefallen - Kritiken und Quoten waren gleichermaßen schlecht. Und auch bei "Deutschlands Superhirn" und "I can do that" waren die Quoten alles andere als gut. Im November folgt nun der nächste Anlauf für Gätjen im Show-Bereich des ZDF.

Am 19. November wird das ZDF die bereits im Mai angekündigte Show "4 geben alles!" erstmals zeigen. Das bestätigte ein Sendersprecher auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Das Format ist als Eurovisions-Sendung angelegt und wird dementsprechend auch im ORF und im Schweizer Fernsehen (SRF) zu sehen sein. Produziert wird "4 geben alles!" von Günther Jauchs Produktionsfirma i&u.

Das Konzept der Show ist schnell erklärt: In der Sendung müssen Familien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verschiedene Challenges bestehen. Dabei werden ihnen bereits im Vorfeld der Show Aufgaben gestellt, die es zu lösen gilt. Im Studio werden die Familien dann in diversen Spielrunden gegeneinander antreten, um weitere Punkte für das Finale sammeln. Im Laufe des Abends müssen die Familien vor allem beweisen, wie gut sie sich untereinander kennen und einschätzen können, aber auch wie sie sich in typischen Alltagssituationen gemeinsam bewähren.

