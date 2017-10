ARD schickt "Alles Klara" in die Fortsetzung

© ARD/Hardy Spitz

Nachdem die Quoten von "Alles Klara" in diesem Jahr deutlich anstiegen, wird Wolke Hegenbarth erneut als ermittelnde Sekretärin im Einsatz sein. Derzeit entstehen neue Folgen der ARD-Vorabendserie mit ihr in der Hauptrolle.



17.10.2016 - 16:48 Uhr von Alexander Krei 17.10.2016 - 16:48 Uhr

Das Erste hat grünes Licht für die Produktion der zweiten Hälfte der dritten Staffel von "Alles Klara" gegeben. Schon seit Ende September laufen im Harz die Dreharbeiten zu acht neuen Folgen mit Wolke Hegenbarth in der Hauptrolle. Die Schauspielerin schlüpft darin erneut in die Rolle der Sekretärin Klara Degen, die sich nur allzu gerne auf Verbrecherjagd begibt. Neben ihr stehen wieder Felix Eitner als Hauptkommissar Paul Kleinert, Jan Niklas Berg und Christoph Hagen Dittmann als Polizeibeamte sowie Alexa Maria Surholt als Revierleiterin vor der Kamera.

Neu dabei ist Marc Oliver Schulze, der in die Rolle des alles andere als teamfähigen Hauptkommissars Stefan Lauer schlüpft - dem eingefleischten Städter kommt der Harz zudem noch recht spanisch vor. Umso mehr mischt sich Klara Degen mit Charme und Gespür in die Ermittlungen ein, was Hauptkommissar Lauer so gar nicht schmeckt. Produziert werden auch die neuen Folgen wieder von der nfF: neue deutsche Filmgesellschaft. Produzentin ist Sabina Arnold, als Junior Producer fungiert Charlotte Groth, Executive Producer ist Jana Brandt. Die Regie führen Thomas Freundner und Stefan Bühling. Die Bücher stammen von Thomas Freundner, Claus-Michael Rohne, Khyana el Bitar und Walter Steffen.

Die erste Hälfte der dritten Staffel von "Alles Klara" hatten im Frühjahr im Schnitt knapp 1,9 Millionen Zuschauer im Vorabendprogramm des Ersten gesehen. Das waren deutlich mehr als bei den ersten Staffeln, was freilich auch der inzwischen im Vorfeld etablierten Quiz-Schiene zu verdanken ist. Beim jungen Publikum lief es mit weniger als vier Prozent Marktanteil allerdings ziemlich mau.

Teilen