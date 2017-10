ZDF lässt Ex-Knacki im Allgäu ermitteln

© obs/ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Das an Krimis wahrhaft nicht arme ZDF bringt noch ein weiteres Ermittler-Duo an den Start, diesmal im Allgäu verortet. Einer der Kommissare kommt dabei frisch aus dem Knast, in dem er vier Jahre unschuldig zubringen musste.



26.10.2016 - 15:09 Uhr von Uwe Mantel 26.10.2016 - 15:09 Uhr

Die Obergrenze für Krimireihen im deutschen Fernsehen ist noch nicht erreicht, das ZDF hat mit dem Dreh für einen geplante neue Reihe mit dem Arbeitstitel "Mordkommission Königswinkel" geplant, für den nun zunächst der Pilotfilm "Liebe bis in den Tod" entsteht. Lavinia Wilson und Vladimir Burlakov spielen in dem im Allgäu verorteten Krimi ein Ermittler-Duo wider Willen.

Wilson ist in der Rolle der Hauptkommissarin Julia Berghammer zu sehen, der von Polizeidirektor Mehringer (Hannes Jaenicke) ein neuer Partner zugeteilt wird. Und dieser Hauptkommissar Thomas Stahl (Burlakov) hat eine interessante Vergangenheit hinter sich: Er ist gerade erst frisch aus dem Gefängnis entlassen worden, in dem er vier Jahre lang wegen eines Verfahrensfehlers in einem Mordfall zubringen musste. Julia Berghammer, die sich stets an alle Vorschriften hält, hat nicht nur wegen Thomas Stahls Vergangenheit Probleme, Vertrauen zu ihrem neuen Partner zu fassen, sondern auch, weil ein alter Schulfreund von ihm bei den Ermittlungen im Falle eines Mords an einem Journalisten der lokalen Zeitung ins Visier gerät.

Produziert wird "Mordkommission Königswinkel" von der JoJo Film- und Fernsehproduktion. Regie führt Thomas Nennstiel, das Drehbuch schrieb Jürgen Werner. Produzent ist Eberhard Jost, die Redaktion im ZDF hat Gabriele Heuser. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte November, einen Sendetermin gibt's dementsprechend noch nicht.

