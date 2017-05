Sat.1 darf "The Voice" sonntags zu Ende bringen

© ProSieben / Sat.1 / Richard Hübner

Entscheidung gefallen: Nachdem der risikobehaftete Wechsel von "The Voice of Germany" auf den Sonntag ohne Schaden über die Bühne ging, wird die Musikshow in diesem Jahr auf diesem überaus hart umkämpften Sendeplatz zu Ende gehen. Sat.1 bringt die Staffel damit zu Ende.



02.11.2016 - 21:30 Uhr von Alexander Krei 02.11.2016 - 21:30 Uhr

Für den Mut, "The Voice of Germany" am hart umkämpften Sonntagabend zu programmieren, wurde Sat.1 zuletzt mit durchweg starken Einschaltquoten belohnt. Am vergangenen Wochenende nahm die Musikshow trotz starker "Tatort"- und Blockbuster-Konkurrenz sogar die Marke von 20 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern in Angriff - ein schöner Erfolg, den der Sender nun am liebsten bis kurz vor Weihnachten durchziehen würde.

Die Möglichkeit dazu besteht jedenfalls, denn die aktuelle Staffel wird in diesem Jahr bei Sat.1 zu Ende gehen. Entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de bestätigte ein Sendersprecher am Mittwochabend auf Nachfrage. Will heißen: Sowohl das Halbfinale als auch das Finale laufen in Sat.1 - der Privatsender zeigt die beiden Live-Shows am Sonntag, den 11. und 18. Dezember jeweils um 20:15 Uhr.

2015 war die Schlussphase von "The Voice of Germany" - anders als in den Jahren zuvor - dagegen noch bei ProSieben zu sehen. ProSieben wird im Gegenzug auf dem derzeitigen "Voice"-Sendeplatz am Donnerstag, den 15. Dezember den "Jahresrückblick der Stars" im Rahmen von "red 2016" zeigen.

Aus Quotensicht ist die Schlussphase von "The Voice of Germany" traditionell etwas schwächer, sodass es also durchaus spannend werden wird, wie sich die Show am Sonntagabend gegen die fiktionalen Programme behaupten wird. In den vergangenen beiden Jahren hatten jeweils rund drei Millionen Zuschauer eingeschaltet, als der Gewinner der erfolgreichen Musikshow gekürt wurde.

Teilen