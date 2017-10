Dreharbeiten für 13th-Street-Serie "Culpa" gestartet

© 13th Street

Die erste fiktionale Eigenproduktion für 13th Street in Deutschland nimmt Formen an: In Berlin haben die Dreharbeiten für "Culpa - Niemand ist ohen Schuld" begonnen, das vom Sender als "psychologisches Kammerspiel" beschrieben wird.



15.11.2016 von Uwe Mantel

Mit 13th Street wagt sich der nächste deutsche Pay-TV-Sender an eine fiktionale Eigenproduktion. In Berlin haben vor wenigen Tagen die Dreharbeitn für "Culpa - Niemand ist ohne Schuld" begonnen. Die Miniserie umfasst vier halbstündige, in sich abgeschlossene Folgen, die voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres zu sehen sein werden. An der Seite von Stipe Erceg ("Der Baader Meinhof Komplex"), der die Hauptrolle übernimmt, werden in den beiden ersten Episoden von "Culpa" u.a. Ludwig Trepte, Barbara Philipp, Dirk Martens sowie Mehmet Kurtuluş in weiteren Rollen zu sehen sein.

Der Sender beschreibt seine erste Serie als "psychologisches Kammerspiel" und "auf den Kopf gestellten Krimi". Im Zentrum der vier abgeschlossenen Folgen steht ein unkonventioneller Priester (Stipe Erceg), dem im Schutz des Beichtstuhls bevorstehende Verbrechen anvertraut werden. Das Beichtgeheimnis zwingt den Priester jedoch, die geplanten Straftaten für sich zu behalten. Nur mit der Kraft seiner Worte versucht er immer wieder aufs Neue das Schlimmste zu verhindern.

Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBC Universal International Networks: "Nach einer Vielzahl von innovativen Eigenproduktionen unter der Dachmarke NBCUniversal International Networks freuen wir uns, den Zuschauern von 13th Street eine fiktionale Miniserie präsentieren zu können, die in Format und Geschichte neuartig sein wird. Ich bin besonders stolz, dass das Grundkonzept zu ‚Culpa – Niemand ist ohne Schuld‘ aus unserem Team heraus entstanden ist. In Readymade Films haben wir einen mutigen Partner gefunden, der dieses Konzept mit uns gemeinsam weiterentwickelt hat."

"Culpa – Niemand ist ohne Schuld" wird von NBCUniversal International Networks und Readymade Films realisiert. Auf Seiten der Produktion zeichnet Laura Bull als ausführende Produzentin verantwortlich. Jano Ben Chaabane führt in allen vier Episoden Regie und fungiert zudem als Showrunner. Auf Senderseite verantwortet Karin Schrader, Director Programming & Acquisitions, die Produktion.

