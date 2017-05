"Criminal Minds" geht 2017 mit Veränderungen weiter

© ABC Studios

Anfang Januar wird Sat.1 die zwölfte Staffel von "Criminal Minds" ins Programm nehmen. Spannend ist das vor allem deshalb, weil Hauptdarsteller Thomas Gibson - immerhin seit der ersten Folge der erfolgreichen Krimiserie an Bord - fortan nicht mehr dabei sein wird.



24.11.2016 - 10:33 Uhr von Alexander Krei 24.11.2016 - 10:33 Uhr

Während sich "Navy CIS" am Montagabend weiter schwer tut und zuletzt konstant weniger als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnete, kann sich Sat.1 im Krimi-Bereich zumindest weiterhin auf "Criminal Minds" verlassen. Der Dauerbrenner war in den zurückliegenden Wochen für Marktanteile um zwölf Prozent gut und ist damit nach all den Jahren so etwas wie ein Fels in der Brandung.

Aktuell laufen allerdings nur Wiederholungen - zumindest bis zum Jahresende, denn ab Januar wird Sat.1 mit der Ausstrahlung der zwölften Staffel beginnen. Bei der Wahl des Sendeplatzes geht der Sender kein Risiko ein und zeigt die neuen Folgen von "Criminal Minds" ab dem 5. Januar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Im Anschluss wird wie gehabt noch eine Wiederholung hinterhergeschoben, ehe um 22:15 Uhr die neue Serie "Blindspot" folgt.

Spannend ist die neue Staffel vor allem mit Blick auf das Personal: Nachdem Thomas Gibson die Serie unfreiwillig verlassen musste, ist der Hauptdarsteller nur noch in den ersten beiden Folgen zu sehen. Im Gegenzug kehrt Paget Brewster zurück - sie gehörte zwischen 2006 und 2012 schon einmal zum Ensemble der Hauptdarsteller von "Criminal Minds" und war seither nur noch mit Gastauftritten in der erfolgreichen Krimiserie zu sehen.

Thomas Gibson soll angeblich während der Dreharbeiten einen Mitarbeiter getreten haben. Er selbst sprach später von "Differenzen am Set" und äußerte sein Bedauern. Geholfen hat ihm die späte Reue allerdings nicht.

