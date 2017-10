"SOKO Wismar" darf in Spielfilmlänge ermitteln

© ZDF/Marc Meyerbroeker

In den nächsten Wochen dreht das ZDF eine Weihnachtsfolge seiner erfolgreichen Vorabend-Krimiserie "SOKO Wismar" in Spielfilmlänge. Im Mittelpunkt steht die Gerichtsmedizinerin, deren Patentochter auf dem Weihnachtsmarkt entführt wird.



06.12.2016 - 11:46 Uhr von Alexander Krei 06.12.2016 - 11:46 Uhr

In Wismar und Berlin finden derzeit die Dreharbeiten für eine 90-minütige Weihnachtsfolge der ZDF-Krimiserie "SOKO Wismar" statt. Gedreht wird hierfür noch bis kurz vor Weihnachten - ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest, allerdings ist mit der Ausstrahlung wohl für Ende kommenden Jahres zu rechnen, was bei einer Folge, die in der Adventszeit spielt, zumindest am meisten Sinn ergibt.

Und darum geht es: Am Abend waren das "SOKO-Wismar"-Team und die Patentochter von Gerichtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke) Patentochter noch zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Am nächsten Tag ist die junge Frau spurlos verschwunden. Alle machen sich große Sorgen und begeben sich umgehend auf die Suche, doch leider kommen all ihre Bemühungen zu spät: 24 Stunden nach ihrem Verschwinden wird Maike tot aufgefunden. Das Team der SOKO durchleuchtet Maikes Umfeld und arbeitet unter Hochdruck, um den Täter zu fassen.

Neben Udo Kroschwald, Claudia Schmutzler, Dominic Boeer, Mathias Junge, Isabel Berghout und Silke Matthias sind unter anderen Birge Schade, Oliver Bröcker, Josef Heynert und Niki Finger dabei. Das Drehbuch schrieben Andreas Quetsch und Frank Weller, Regie führt Sascha Thiel. Produziert wird die Serie wie immer von der Cinecentrum Berlin, Dagmar Rosenbauer.

