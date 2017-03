Medienforum NRW fällt 2017 noch kleiner aus

© Medienforum NRW

Während die ANGA COM in diesem Jahr neue Ausstellungshallen bezieht, wird das Medienforum NRW weiter zusammengeschrumpft. Geplant ist nur noch ein Veranstaltungstag - zudem soll es keinen eigenen Standort mehr geben.

Das Medienforum NRW war einmal eine große Veranstaltung. Über mehrere Tage zog sich einst der Branchenkongress - doch diese Zeiten sind mittlerweile vorbei. Wenn das Medienforum NRW in diesem Jahr zum 29. Mal in Köln stattfindet, dann werden sich die Besucher auf ein äußerst ausgedünntes Programm einstellen können, das am 30. Mai innerhalb von nur einem Tag im Rahmen der immer größer werdenden Breitband-Messe ANGA COM abgehandelt wird.

Anders als in den vergangenen Jahren, als das Medienforum NRW im Anschluss an eine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung in der Kölner Innenstadt noch eigene Wege ging, soll sich die nun vom Mediennetzwerk.NRW organisierte Veranstaltung diesmal am Eröffnungstag der ANGA auf dem Messegelände auf medienpolitische Kongresspanels und Streitgespräche fokussieren. Im Fokus der Veranstaltungen stehen dabei vor allem die Veränderungen der Kommunikation und Meinungsbildung durch Intermediäre und die Herausforderungen, die sich daraus für die Medienpolitik und Medienanbieter ergeben.

Die ANGA COM, die vom 30. Mai bis zum 1. Juni andauert, wird unterdessen in diesem Jahr wie geplant auf dem Kölner Messegelände umziehen und in zwei neue Ausstellungshallen und das moderne CongressCentrum Nord wechseln. Neu ist außerdem eine Open Air Plaza, auf der Food Trucks zu finden sind. "Mit dem Umzug erreichen wir dieses Jahr bei Erscheinungsbild, Aufenthaltsqualität und Logistik ein neues Level", kündigte Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA COM kürzlich an.

Bei der gemeinsamen Eröffnungsdiskussion mit dem Medienforum NRW sind in diesem Jahr übrigens unter anderem Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, Sky-Chef Carsten Schmidt, Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter und Telekom-Vorstand Niek Jan van Damme dabei. Sie diskutieren über das Thema "Gigabit, 4K und Over the Top: Breitband und Medien in der Disruption".