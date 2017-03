Kein Hacker-Angriff: "Spiegel Online" war offline

© Spiegel Online

Vom frühen Morgen bis in den späten Vormittag waren Website und App von "Spiegel Online" nicht erreichbar. Schuld an den gravierenden Problemen soll ein Stromausfall in einem Rechenzentrum sein - ein Hacker-Angriff wird dagegen ausgeschlossen.

Wer am Dienstagvormittag den Weg zu "Spiegel Online" antreten wollte, bekam nicht die sonst üblichen Nachrichten angezeigt, sondern eine Fehlermeldung. Wie die Redaktion inzwischen mitteilte, ist für die Störung ein Stromausfall in einem Rechenzentrum verantwortlich - der sorgte für derart große Probleme, dass die Website auch nach mehreren Stunden noch nicht erreichbar war.

Nach Angaben von "Spiegel Online" habe der Stromausfall dazu geführt, dass Teile der Infrastruktur nicht mehr funktionieren. "Gemeinsam arbeiten wir daran, die Website von Spiegel Online schnellstmöglich wieder bereitzustellen", hieß es in einem Statement. Zugleich betonte die Redaktion, dass Hinweise auf einen etwaige Hackerangriff zurzeit nicht vorliegen.

Ihren Betrieb hat die Redaktion von "Spiegel Online" unterdessen trotz der widrigen Umstände nicht eingestellt. Über Twitter oder Notizen auf Facebook will man dennoch die wichtigsten Nachrichten veröffentlichen. Von der Störung sind übrigens auch die App sowie die Partnerseite manager-magazin.de betroffen. Der junge Ableger bento ist dagegen weiterhin erreichbar.