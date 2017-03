Großes Star-Aufgebot bei Elstners Geburtstagsshow

© ARD/SWR/Jacqueline Krause-Burber

Unter dem Motto "Top, die Wette gilt" wird die ARD im April bekanntlich den nahenden 75. Geburtstag von Frank Elstner feiern. Die jetzt bekannt gewordene Gästeliste ist hochkarätig - mit dabei sind Thomas Gottschalk und Günther Jauch.

Auch wenn sein Ehrentag streng genommen erst ein paar Tage später ist, wird die ARD bekanntlich schon am 8. April den 75. Geburtstag von Frank Elstner im Rahmen der großen Samstagabendshow namens "Top, die Wette gilt!" feiern. Bereits jetzt hat der Sender einen ersten Einblick in die Liste der prominenten Gäste gewährt - und die kann sich durchaus sehen lassen.

Mit dabei sind nämlich unter anderem Paola Felix, Michelle Hunziker, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, der einst Elstners Erbe bei "Wetten, dass..?" mit großem Erfolg weiterführte. Auch Günther Jauch, dessen Firma i&u TV zugleich die Produktion der Show übernimmt, gehört zu Elstners Jubilaren. Darüber hinaus sollen "viele weitere Überraschungsgäste aus dem In- und Ausland" in der von Kai Pflaume präsentierten Eurovisions-Sendung auftreten.

"Es war für mich immer eine Ehre und ein großes Vergnügen, mein Publikum zu unterhalten", sagte Frank Elstner bereits kürzlich, als die Show erstmals vorgestellt wurde. "'Top, die Wette gilt!' ist der Satz, der mein Leben besonders prägte und mich begleitete. Er soll das Motto sein für einen Abend, an dem ich mein Publikum gemeinsam mit meinen Gästen zum Lachen und Staunen bringen möchte."

Gefeiert wird an besagtem Samstagabend übrigens mehr als drei Stunden lang - und auch danach ist noch nicht Schluss. Im Anschluss an die "Tagesthemen" wird es ab Mitternacht nämlich auch noch eine lange Nacht für Frank Elstner geben, in der noch einmal die "Montagsmaler", "Das unglaubliche Quiz der Tiere" und "Menschen der Woche" gezeigt werden.