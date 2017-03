ZDF und ZDFneo decken sich mit Trödel-Formaten ein

© ZDFneo

Kommenden Montag startet erstmal das Trödel-Quiz "Clever abgestaubt" bei ZDFneo, aber es stehen bereits weitere neue Formate für den Sendeplatz in den Startlöchern. DWDL.de über den weiteren Nachschub zum Genre der Stunde, nicht nur am Vorabend.

Zum Sendestart von ZDFneo hieß es in Mainz: Der neue junge Sender soll auch eine Experimentierfläche für das Hauptprogramm sein. Nach zunächst maximaler Distanz zum älteren ZDF und einer absurden Vielzahl von eigenen Formaten bei noch nicht etabliertem Publikum in den ersten Jahren, hat ZDFneo inzwischen auf die Erfolgsspur gefunden - weil man sich dem Hauptprogramm sehr angenähert hat. Die erfolgreichsten Sendungen sind Wiederholungen etablierter Filmreihen des ZDF - und dann ist da noch „Bares für Rares“.

Der Kult um das Trödelformat mit Horst Lichter geht längst einher mit unglaublich guten Quoten - und das sowohl am Nachmittag beim ZDF als auch am Vorabend, wenn das Format bei ZDFneo wiederholt wird. Kein Wunder also dass man in Mainz die Programmfarbe weiter ausbauen will. In diesem Frühjahr/Sommer wird der Vorabend von ZDFneo zur Bühne für die Suche nach dem nächsten großen Trödel-Hit. Bereits am kommenden Montag startet um 19.30 Uhr das von Tower Productions verantwortete Trödel-Quiz „Clever abgestaubt“ mit Steven Gätjen.

Doch nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de will man in Mainz noch zwei weitere Formate probieren. Bavaria Entertainment hat sich im vergangenen Jahr die Rechte an der finnischen TV-Idee „Haggle Battle“ gesichert und bereits 20 Episoden unter dem Titel „Viel zu bieten“ produziert. Die Finnen beschreiben das Format, das im Frühjahr 2016 dort in der Primetime lief, als „Schnäppchenjagd trifft Panelshow“.



In der deutschen Version treffen vier Käufer in „Höhle der Löwen“-Manier auf allerlei Angebote. Ob Bierdeckelsammlungen oder skurile Dienstleistungen - pro Folge werden 7-8 Pitches gezeigt, in denen verkauft werden soll was auf den ersten Blick allenfalls unterhaltsamen Wert haben kann. Aufgezeichnet wurde das Format vor Studio-Publikum. Einer der vier Käufer ist Linus, eine in Köln recht bekannte Größe dank seiner monatlichen „Talentprobe“ im Kölner Tanzbrunnen (der „Mutter aller Castingshows“, wie er es nennt) und seiner Sammelleidenschaft.

Ein weiteres Trödel-Format für die Mainzer ZDF-Familie wird die deutsche Adaption der britischen Trödel-Gameshow „Masterpiece“. In Großbritannien läuft die Sendung mit Moderator Alan Titchmarsh seit Februar vergangenen Jahres bei ITV1. Die deutsche Fassung kommt von der Kölner Produktionsfirma Seapoint Productions und soll allerdings nicht bei ZDFneo sondern im Hauptprogramm laufen - und dort offenbar am Sonntagmittag.

Korrektur: In einer früheren Fassung des Artikels wurde ITV Studios Germany als Produzent der deutschen Adaption von "Masterpiece" genannt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.