kabel eins spart sich seine Krimis am Sonntag

Mit Wiederholungen von "The Mentalist" hatte kabel eins zuletzt sonntags keine Chance. Daher muss die Serie ihren Platz bald räumen. Das gilt auch für "Detective Laura Diamond", die derzeit freitags ermittelt. Auch tagsüber gibt's Änderungen.

"Zugegeben, 'The Mentalist' läuft ebenso wie 'Laura Diamond' noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Manchmal, nicht immer, zahlt sich Geduld aus." So formulierte es kabel-eins-Chef Marc Rasmus noch in der vorigen Woche im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de, angesprochen auf die schwachen Quoten seiner Serien-Abende. Jetzt ist der Geduldsfaden bereits gerissen. Wegen der anhaltend mageren Zuschauerzahlen stehen schon bald Veränderungen an.

So wird kabel eins in der kommenden Woche am Freitag um 20:15 Uhr noch einmal zwei Folgen von "Detective Laura Diamond" wiederholen, ehe nach Ostern - genauer gesagt ab dem 21. April - freitags um 20:15 Uhr alte Folgen von "Navy CIS: New Orleans" übernehmen werden. Ab 22:05 Uhr gibt es schließlich gleich drei Folgen der US-Serie "The Mentalist" zu sehen, die aktuell noch sonntags zur besten Sendezeit mit Marktanteilen um drei Prozent läuft und ab dem 9. April ihren Platz zugunsten der Doku-Reihe "Die spektakulärsten Kriminalfälle" räumen muss.

Veränderungen stehen unterdessen auch in der Daytime an. Vom ursprünglichen Plan, ab Mai für etwas frischen Wind zu sorgen, ist der Sender inzwischen abgerückt - stattdessen hält "Navy CIS: L.A." schon ab dem 18. April Einzug ins tägliche Nachmittagsprogramm. Anders als zunächst geplant laufen die Wiederholungen nun aber nicht um 14:00 Uhr, sondern um 14:55 Uhr. "Navy CIS" wechselt im Gegenzug auf den Sendeplatz um 16:00 Uhr, wo aktuell noch "Castle" in Endlosschleife läuft. Diese Serie rückt nach Ostern wiederum auf 14:00 Uhr vor.

Am Vorabend bleibt dagegen erst mal alles beim Alten - und das, obwohl das neue Magazin "Sicher ist sicher" am Dienstag mit gerade mal 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen bitteren Tiefstwert hinnehmen musste und auch "Schätze unterm Hammer" nur unwesentlich besser lief. Das Auktions-Format soll nun übrigens entgegen erster Planungen auch in der Woche vom 24. bis 28. April gezeigt werden, für die kabel eins erst kürzlich noch einmal ein kurzes Comeback von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Aussicht gestellt hatte. Sofern der Geduldsfaden bis dahin nicht erneut gerissen ist.