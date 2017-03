RTL: Nitro bringt "Baywatch" zurück, Crime "Geiseln"

© RTL Nitro, RTL Crime

Um sich die Wartezeit zum im Juni startenden "Baywatch"-Kinofilm etwas zu verkürzen, kann man sich ab Anfang Mai Folgen der Klassiker-Serie auf RTL Nitro anschauen. Außerdem startet nur wenige Wochen später die zweite Staffel von "Die Geiseln" auf RTL Crime.

1989 feierten die "Rettungsschwimmer von Malibu" ihr Debüt, um es am Ende auf eine Umbenennung ("Baywatch Hawaii") und stolze elf Staffeln zu schaffen. Das soll es für David Hasselhoffs und Pamela Andersons Erbe jedoch noch nicht gewesen sein, wird der rote Badeanzug diesen Sommer - 16 Jahre nach Serienende - doch von Dwayne Johnson, Zac Efron und Co. zu neuem Leben erweckt. Noch bevor "Baywatch" in die Kinos kommt, kann man ab dem 6. Mai erst einmal RTL Nitro einschalten, wo samstags und sonntags jeweils um 10:05 Uhr die bereits bekannten Bademeister in Malibu-Beach auf ein Neues in Doppelfolgen gezeigt werden. Ausgestrahlt werden die kompletten Staffeln drei bis sieben, also genau ab dem Zeitpunkt, an dem auch Anderson Teil des Casts wurde.

Bei "Baywatch" dreht sich jede Folge um ein dramatisches Ereignis, bei dem es sich entweder um einen Haiangriff oder auch die Bedrohung durch einen Serienkillers handeln kann. Wenn es mal nicht um adrenalingeladene Szenen geht, dreht sich auch gerne mal alles um die Romantik inmitten der Rettungsschwimmercrew. In den ersten Folgen "Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland" - Teil 1 und Teil 2 - erfährt Mitch (David Hasselhoff), dass sein Onkel unter mysteriösen Umständen verstorben ist und ihm sein gesamtes Erbe vermacht hat.

RTL Crime wartet ab Mittwoch, den 25. Mai indes mit neuen Folgen von "Die Geiseln" auf. Die israelische Serie konnte bereits mit der ersten Staffel gute Kritikerstimmen einfahren - ganz im Gegenteil zur amerikanischen Adaption, die nach einer Staffel keine Fortsetzung erhielt. Die zweite Staffel von "Die Geiseln" knüpft nahtlos an die Geschehnisse des Finales an: Yael (Ayelet Zurer) hat sich mit ihrem Geiselnehmer Adam verbündet, denn im Grunde verfolgen beide dasselbe Ziel: Sie wollen ihre Familien schützen. Also beschließen sie, den Tod des Premierministers Netzer vorzutäuschen – ohne zu wissen, dass ein weiterer Gegenspieler sie bereits im Visier hat.