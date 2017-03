Vox-Samstag: Nach den Pferden folgen die Hunde

© VOX

Anfang Mai kehrt die Doku-Reihe "Mein Hund, dein Hund" zurück in das Programm von Vox, das Format löst am Samstagvorabend die "Pferdeprofis" ab. Im vergangenen Jahr lagen die Quoten der Sendung nicht immer im grünen Bereich.

Ein Wiedersehen gibt es demnächst mit dem Vox-Format "Mein Hund, dein Hund": Der Sender hat angekündigt, die zweite Staffel ab dem 6. Mai immer samstags ab 19:10 Uhr zu zeigen. Wie schon im vergangenen Jahr hat der Sender vier Folgen von Imago TV produzieren lassen. Am gleichen Tag zeigt Vox übrigens auch den Zweiteiler "Hindenburg" zur besten Sendezeit. Beide Teile erreichten Anfang 2011 bei RTL mehr als sieben Millionen Zuschauer - "Hindenburg" war der bis damals teuerste Zweiteiler der Sendergeschichte, rund zehn Millionen Euro investierte RTL in das Projekt.

"Mein Hund, dein Hund" folgt auf dem Sendeplatz am Samstagvorabend auf die "Pferdeprofis", die am kommenden Samstag in die neue Staffel starten. 2016 kam "Mein Hund, dein Hund" nicht immer auf gute Quoten: 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war schon das Höchste der Gefühle, eine der vier Folgen erreichte nur 5,6 Prozent.

Marktanteils-Trend: Mein Hund, Dein Hund