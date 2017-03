Sigmund Gottlieb: "Streitbar war ich immer"

© BR/Foto Sessner

Mit Sigmund Gottlieb verabschiedet sich ein streitbarer Kopf in den Ruhestand. In der "Wirtschaftswoche" betont der scheidende BR-Chefredakteur, dass bestimmte Themen eine klare Haltung brauchen. Den Sparkurs der Anstalt hält er für richtig.

"Der BR ist wie ein edler Diamant. Der bedarf eines konsequenten und akkuraten Feinschliffes, um auch im digitalen Zeitalter zu glänzen." Das sagt Sigmund Gottlieb, der an diesem Freitag seinen letzten Arbeitstag als BR-Chefredakteur hat, im Interview mit der "Wirtschaftswoche". Darin betont er zugleich, dass es wichtig sei, "weiterhin erstklassigen Journalismus" zu machen. "Das wird natürlich in der digitalen Zeit immer schwieriger. Da müssen wir den inneren Schweinehund bekämpfen, der immer sagt: das geht schon so, das passt schon. Nein: 'Passt schon' ist nicht genug."





Dass sein Nachfolger Christian Nitsche nun trimedialer Chefredakteur wird, hält Gottlieb, der ausschließlich für den TV-Bereich zuständig war, für den richtigen Weg. Die trimediale Planung des Programms sei der Schlüssel, betonte der scheidende Chefredakteur. "Wenn man sich anschaut, wer in den vergangenen Jahren alles gemeinsam am selben Thema dran war. Und wenn man dann noch sieht, dass diese vielen Redakteure oft gar nichts voneinander gewusst haben - dann fragt man sich schon, warum wir eigentlich mit dieser Entwicklung so lange gebraucht haben. Es ist allerhöchste Zeit, die Doppel- und Dreifach, ja manchmal sogar Vierfachstrukturen abzubauen."

Mit Blick auf den drastischen Sparkurs, den sich der Bayerische Rundfunk verordnet hat, sieht Sigmund Gottlieb auch die Mitarbeiter in der Pflicht. Ein solch fundamentaler Veränderungsprozess sei von Natur aus begleitet von Skepsis und Sorgen. "Wichtig ist, dass Mitarbeiter, die es lange Zeit gewohnt waren, nur ein bestimmtes journalistisches Profil oder eine einzelne Sendung zu bedienen, offen sind für neue, attraktive Betätigungsfelder", so Gottlieb in der "Wirtschaftswoche". "Wir versuchen, das höchst professionell zu begleiten, etwa die Mitarbeiter umzuschulen, und sind da sehr, sehr, sehr sozial ausgerichtet."

Dass er von vielen Kollegen kritisch beäugt wurde, weiß Sigmund Gottlieb indes nur allzu gut. "Streitbar war ich immer", räumt er ein, "weil ich wusste: Wir brauchen zu bestimmten Themen eine klare Haltung." Sein Ratschlag für die Zukunft: "Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht im Mainstream rundgeschliffener Bewertungen verlieren. Und wir müssen Kommentar und Nachricht sorgsam voneinander trennen. Da vermischt sich meiner Beobachtung nach in jüngster Zeit eine ganze Menge. Auch wenn wir in die USA blicken. Wir Deutschen haben so ein Bewertungssyndrom in uns. Das müssen wir bekämpfen. Sonst kommen wir da in eine Glaubwürdigkeitskrise."