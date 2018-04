"Greetings from the..." (Belgien)

© Lecter Media

Zeitreise mal anders: Für alle, die schon immer mal ein paar Tage in der Vergangenheit verbiringen wollten.



04.04.2017 - Alexander Krei

Dass uns das Fernsehen auf eine Zeitreise in die Vergangenheit mitnimmt, ist erst mal nicht neu - schon "Die 80er Show" befasste sich einst auf unterhaltsame Weise mit dem Lebensstil von früher. Das belgische Format "Greetings from the..." geht jedoch noch einen Schritt weiter und lässt einen Promi zusammen mit seiner Familie ein gesamtes Wochenende in einem früheren Jahr leben - mit der Technik, der Musik und den Klamotten von einst gilt es klarzukommen. Das führt zu schönen Erinnerungen. Aber auch zu unterhaltsamen Situationen, wenn etwa die Tochter fragt, wie das denn mit dem Internet in den 70ern funktioniert hat.

