Ex-Viva-Gesicht Milka präsentiert RTL-II-Datingshow

© RTL II/Magdalena Possert

Die RTL-II-Kuppelshow "Naked Attraction - Dating hautnah" findet im Mai ihren Weg auf die Bildschirme. Vier Folgen des Formats gibt es am späten Montagabend zu sehen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten: Milka Loff Fernandes moderiert.

Im Januar hat DWDL.de erstmals über das neue Kuppelformat "Naked Attraction" von RTL II berichtet. Damals lautete der Arbeitstitel jedoch noch "Nackte Fakten", daraus ist nun nichts geworden und der Sender orientiert sich lieber am britischen Original und gibt "Naked Attraction" noch den Zusatz "Dating hautnah". Wie RTL II nun kommuniziert hat, werden vier Folgen des neuen Formats ab dem 8. Mai immer montags ab 22:15 Uhr zu sehen sein.

Viel interessanter als der Sendeplatz ist aber die Besetzung des Moderatorenjobs: Präsentiert wird die Sendung nämlich von Milka Loff Fernandes, die einigen Zuschauern wohl noch ein Begriff unter dem schlichten Namen Milka sein dürfte. Milka machte einst Karriere bei Viva und moderierte dort lange die Nachmittags-Sendung "Interaktiv". Produziert wird "Naked Attraction - Dating hautnah" von Tower Productions.

In der Datingshow trifft ein Single auf sechs Kandidaten und, der Name der Sendung lässt es ja bereits vermuten, alle sind dabei völlig nackt. Die Kandidaten präsentieren sich hüllenlos in sechs Boxen und werden Stück für Stück aufgedeckt. Alles, was sie haben, um den begehrten Single von sich zu überzeugen, ist ihr Körper. Denn das Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt. Was sagt der nackte Körper über die Persönlichkeit und den Lifestyle aus?