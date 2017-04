Wussow übernimmt "Traumschiff"-Job von Keller

© ZDF/Dirk Bartling

Anfang des kommenden Jahres wird Heide Keller zum letzten Mal in ihrer Rolle als Beatrice von Ledebur im "Traumschiff" zu sehen sein. Nun hat das ZDF ihre Nachfolgerin gefunden: Barbara Wussow wird Hoteldirektorin auf dem "Traumschiff".

Nach mehr als 35 Jahren wird Heide Keller das ZDF-"Traumschiff" demnächst verlassen, das hat der Sender bereits im Januar bestätigt (DWDL.de berichtete). In drei Folgen wird sie noch als Chefhostess Beatrice von Ledebur zu sehen sein, die letzte Folge mit ihr geht voraussichtlich an Neujahr 2018 über die Bildschirme. Nun hat das ZDF Kellers Nachfolgerin präsentiert: Barbara Wussow steigt ein und wird zur Hoteldirektorin Hanna Liebhold.

"Für uns lag diese Besetzung fast auf der Hand: Barbara Wussow ist die perfekte Ergänzung der Crew um Sascha Hehn und Nick Wilder", sagt die verantwortliche ZDF-Redakteurin Andrea Klingenschmitt. "Barbara Wussow ist eine großartige Schauspielerin. Wir freuen uns, dass wir sie davon überzeugen konnten, die Rolle der Hanna zu übernehmen." Bei der Nachfolgerinnen-Suche sei klar gewesen, dass die von Heide Keller gespielte Figur nicht eins zu eins ersetzt werden sollte.

Einem großen Publikum bekannt wurde Barbara Wussow ab 1985 in ihrer Rolle als Lernschwester Elke in der ZDF-Serie "Die Schwarzwaldklinik", bei der sie gemeinsam mit ihrem Vater Klausjürgen Wussow vor der Kamera stand. Es folgten Rollen in etlichen Serien und Film-Reihen, darunter unter anderem "Schlosshotel Orth", "SOKO 5113" und "Rosamunde Pilcher".