"Top, die Wette gilt": Was wird aus Elstners Wunsch?

Am Ende seiner Geburtstagsshow überraschte "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner mit dem Wunsch, Kai Pflaume möge "Top, die Wette gilt!" regelmäßig moderieren. Doch ist eine Fortsetzung der Show wirklich denkbar? Was die ARD zu der Idee sagt...

Ganz am Ende seiner fast vierstündigen Geburtstagsshow hatte Frank Elstner noch ein wichtiges Anliegen. An Kai Pflaume, den Moderator des Abends, gewandt, sagte er vor prominenten Gästen wie den Intendanten von SWR und NDR: "Ich wünsche mir, dass du 'Top, die Wette gilt' in Zukunft als regelmäßige Sendung machst." Das sorgte für lautstarken Applaus im Publikum und große Freude bei Pflaume, der zuvor sichtbar Spaß daran hatte, den legendären Satz zu sagen.

Tatsächlich mutete die am Samstagabend im Ersten ausgestrahlte Sendung zu Ehren des "Wetten, dass..?"-Erfinders über weite Strecken hinweg an wie eine Art Backdoor-Pilot für eine Neuauflage der ehemals erfolgreichsten Fernsehshow Europas - was nicht nur am Titel und der stimmungsvollen Kulisse lag, die sich an der Optik von Elstners Ära bei "Wetten, dass..?" orientierte, sondern auch an der Tatsache, dass über den Abend hinweg gleich mehrere Wetten gespielt wurden.

Angesichts des Erfolgs mit mehr als sechs Millionen Zuschauern in Deutschland und Österreich und einer erstaunlich stabilen Quoten-Kurve dürfte sich so mancher Fernsehmacher in diesen Tagen wohl ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob "Wetten, dass..?" mehr als zwei Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge die Chance auf eine Rückkehr hat. Angesprochen auf Elstners Wunsch, die Moderation einer solchen Show in Kai Pflaumes Hände zu legen, wiegelt die ARD jedoch ab. "Das war eine spontane, von Herzen kommende Äußerung Frank Elstners, neue Sendetermine für 'Top, die Wette gilt!' haben wir nicht geplant", ließ ein Sprecher des Ersten auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de ausrichten.

2014 hatte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler übrigens erklärt, das ZDF werde alle Rechte an der Marke "Wetten, dass..?" behalten und gegebenenfalls auch wieder aktivieren. "Das Konzept, das Frank Elstner Anfang der achtziger Jahre für das ZDF erfunden hat, bleibt einzigartig. Deshalb schließe ich nicht aus, dass es irgendwann noch einmal auflebt", sagte er damals. Das ZDF hat sich seither zwar immer wieder an neuen Show-Formaten versucht - der ganz große Wurf blieb bislang jedoch aus.