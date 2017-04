"Barbara" geht online: Jeden Tag eine andere Rubrik

© Screenshot "Barbara"

Ab sofort ist das Gruner + Jahr Frauenmagazin "Barbara" auch online zu finden. Die Nutzer und Nutzerinnen werden beim browsen aber auf ein eher ungewöhnliches Konzept treffen: Jeder Wochentag hat seine eigene Rubrik mit ausgewählten Beiträgen.

Gruner + Jahr schickt sein Frauenmagazin "Barbara" nun auch ins Netz: Ab dem heutigen Tag ist Barbara.de online und möchte dort "ehrlich, mutig und humorvoll" auftreten. Dabei greift man auf ein etwas anderes Konzept zurück und führt Thementage ein - an jedem Wochentag wird also eine andere Rubrik mit ausgewählten Beiträgen in den Fokus gestellt.

So geht es am Montag um Mode, am Dienstag rund um den Genuss, mittwochs um persönliche Geschichten, die aus dem echten Leben erzählt werden, donnerstags folgt Design, Beauty am Freitag und etwas "Relax" zum Wochenende. Dadurch findet man auf Barbara.de nicht eine Haupt-Startseite, sondern sechs gleichwertige Homepages in jeweils anderen Farbtönen. Empfangen wird der Nutzer außerdem durch kleine Videos, in denen Barbara Schöneberger je eine Frage beantwortet.

Die Zielgruppe entspricht derjenigen der Printausgabe: Angesprochen werden sollen nach Verlagsangaben "Frauen zwischen 30 - 55 Jahren, gebildet, berufstätig, meinungsstark, die über ihr nicht ganz perfektes Leben auch mal selbstironisch lachen können." Auch in Sachen Werbung geht man eigene Wege: Banner-Werbung gibt es zumindest derzeit gar nicht, stattdessen setzt man allein auf Native Advertising.

"Barbara Schöneberger ist unser Editor-at-Large und damit auch digital unsere wichtigste Influencerin", sagt Cordula Schmitz, Redaktionsleitung Barbara Digital. "Genau wie die gedruckte Barbara wollen auch wir unsere Userinnen nicht bevormunden. Bei uns gibt es keine Tabus, keine Selbstoptimierung und auch kein schlechtes Gewissen. Humorvoll, pragmatisch, ironisch und meinungsstark - das sind wir auch im Digitalen."

Christine Nieland, Digital Business Director ergänzt: "Wir wollen die Erfolgsgeschichte von Barbara auch bei Barbara Digital fortführen. Der Prototyp für Barbara Digital wurde im G+J Greenhouse Innovation Lab zielgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe hin entwickelt und getestet, daher wissen wir, dass das innovative Konzept der Seite bei den Userinnen gut ankommen wird. Unseren Werbekunden bieten wir außerdem ein extrem spannendes Umfeld und die Möglichkeit, ihre Werbebotschaft in innovativen, nativen Formaten in typisch humorvoller Barbara-Tonalität zu promoten."