"Wörthersee" und "Samstag Nacht" ab Juni zurück

Dass RTLplus bald "Ein Schloss am Wörthersee" und "RTL Samstag Nacht" wiederholen wird, hat der Sender bereits bestätigt. Nun gibt es auch konkrete Termine: Beide Formate kehren im Juni zurück ins Fernsehen.

Bereits vor rund einem Monat hat RTLplus bestätigt, dass es noch in diesem Jahr ein Wiedersehen mit den beiden TV-Klassikern "Ein Schloss am Wörthersee" und "RTL Samstag Nacht" geben wird (DWDL.de berichtete). Und während man sich damals noch mit Details zurückhielt, sind nun die Sendertermine bekannt. Beide Formate starten rund um den ersten Geburtstag des noch jungen Senders, der am 4. Juni on Air ging.

Den Anfang macht "Ein Schloss am Wörthersee", das RTLplus ab dem 8. Juni immer donnerstags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen zeigt. Geplant sind alle 33 Folgen plus ein Special, die Serie ersetzt damit "Monk" am Donnerstagabend. Etwas später, am 24. Juni, kehrt auch "RTL Samstag Nacht" zurück ins deutsche TV-Programm. RTLplus wird hier insgesamt 40 Folgen der Kultcomedy als Best-Of zeigen - los geht's hier ab 22:40 Uhr.

"RTL Samstag Nacht" lief in den 90ern fünf Jahre lang bei RTL und löste einen Comedy-Boom im deutschen Fernsehen aus. Wigald Boning, Olli Dittrich, Tanja Schumann, Mirco Nontschew und einige weitere bekannte Comedians waren in Parodien und Sketchen zu sehen, einige davon waren vorproduziert, andere live gespielt. Die Sendung wurde in kürzester Zeit zum Kult, ausgezeichnet wurde sie unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis, dem Adolf Grimme Preis und dem Bambi. Produziert wurde die Show von Hugo Egon Balder und Jacky Dreksler.