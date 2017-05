"OITNB" im Netz: Netflix wird von Hackern erpresst

© Netflix

Eigentlich soll die fünfte Staffel von "Orange Is The New Black" erst im Juni freigeschaltet werden, im Web kursieren die ersten zehn Folgen aber schon jetzt. Ein oder mehrere Hacker haben es auf Netflix abgesehen – und drohen auch anderen Sendern.

Ein oder mehrere Hacker haben es derzeit auf Netflix abgesehen. Mehreren Medienberichten zufolge wird der Streamingdienst derzeit von einem Hacker oder eine Hackergruppe, die sich selbst "TheDarkOverload" nennt, erpresst. Als Druckmittel werden dabei noch nicht veröffentlichte Folgen der Serie "Orange Is The New Black" eingesetzt, die eigentlich erst in gut fünf Wochen bei Netflix freigeschaltet werden soll. Zehn Folgen der kommenden fünften Staffel will "TheDarkOverload" im Netz veröffentlicht haben, nachdem Netflix sich weigerte, den Erpressern Geld zu zahlen.

Netflix bestätigte die derzeitige Lage unterdessen. "Wir wissen von der Situation", heißt es in einem knappen Statement des Streaminganbieters. Demnach gab es offenbar ein Sicherheitsleck bei einem Produktionsunternehmen, mit dem auch andere große Produktionsfirmen zusammenarbeiten. Laut Netflix seien die zuständigen Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Weitere Angaben machte der Streamingdienst bislang nicht. Bislang hält Netflix auch noch am offiziellen Starttermin fest und möchte "Orange is The New Black" am 9. Juni in die neue Staffel schicken.

Bei dem betroffenen Unternehmen handelt es sich nach Informationen der "New York Times" um die Larson Studios in Los Angeles, welche die Nachbearbeitung des Materials übernommen haben und auch von anderen Sendern beauftragt werden. Letzteres weiß auch der Hacker beziehungsweise wissen auch die Hacker zu nutzen und sprechen per Twitter bereits weitere Drohungen auch an andere Sender aus. "Wir spielen kein bloßes Spiel mehr", heißt es dort unter anderem in Richtung Fox, ABC, National Geographic und IFC.

Eine lange Liste von Serien und Filmen, über die "TheDarkOverload" angeblich verfügen will, umfasst auch weitere Sender. Auf ihr befinden sich etwa "NCIS Los Angeles" von CBS, "Celebrity Apprentice" von NBC und "The Catch" von ABC. Auch Formate von E!, Discovery und FX befinden sich in der Aufzählung; mit "Bill Nye Saves the World" wird auch ein weiteres Netflix-Format erwähnt. Unklar ist der Wahrheitsgehalt dieser Liste: Abgesehen von Netflix, das sich aber wohl vor allem auf den Leak von "Orange Is The New Black" bezieht, äußerte sich noch keiner der betroffenen Sender.