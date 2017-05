Phoenix und Arte übertragen französisches TV-Duell

© ARTE

Bevor die Franzosen am kommenden Sonntag ein zweites Mal wählen, werden Emmanuel Macron und Marine Le Pen noch einmal in einem TV-Duell gegeneinander antreten. Phoenix wird die Debatte zeigen, Arte streamt sie online.

Wenn die beiden Spitzenkandidaten für das französische Präsidentenamt, Emmanuel Macron und Marine Le Pen, am Mittwochabend zur letzten TV-Debatte vor der Stichwahl aufeinandertreffen, dann werden auch die deutschen Zuschauer die Sendung sehen können - der Ereignis- und Dokumentationssender Phoenix hat eine Übertragung ab 20:15 Uhr angekündigt. Reporter Michael Krons meldet sich aus Paris, anschließend gibt Moderatorin Constanze Abratzky gemeinsam mit der freien Journalistin Elisabeth Cadot einen Ausblick auf die Debatte. Nach dem Duell folgt gegen 23:30 Uhr eine Analyse.

Auch der deutsch-französische Kulturkanal Arte hat unterdessen angekündigt, die mehrstündige Debatte ab 21:00 Uhr live zu zeigen - allerdings nur im Netz. Dort wird das Duell in voller Länge und mit deutscher Simultanübersetzung übertragen zu wollen. Darüber hinaus wird Arte wie schon zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag sein Programm umstellen: So soll es ab 19:45 Uhr eine halbstündige Sondersendung des "Arte Journals" zu sehen geben, in der dann auch die Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen ihren Platz finden wird.

Moderiert wird die Sendung, in der zu deutschen und französischen Korrespondenten geschaltet wird, von Kady Adoum-Douass. Zudem ist die Politologin Anne Muxel zu Gast im Studio. Geplant ist, das "Arte Journal" zur Wahl nicht nur im Fernsehen zu zeigen, sondern parallel zur TV-Ausstrahlung auf der Facebook-Seite des Senders zu streamen. Im Anschluss wird dort eine Frankreich-Expertin aus der Redaktion in einem Live-Video die Fragen von Nutzern beantworten.