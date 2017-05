"Halligalli" zum Red Nose Day Ende Mai wieder live

© ProSieben/Florida TV

Ende Mai steht der Red Nose Day bei ProSieben einen Tag lang im Mittelpunkt. Neben zahlreichen Beiträgen in den eigenproduzierten Formaten des Senders wird es auch ein Live-Special von "Circus Halligalli" geben.

Erst an diesem Dienstag hat ProSieben eine Live-Ausgabe von "Circus Halligalli" gezeigt und sich aus Quotensicht damit eine blutige Nase geholt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender aber bereits angekündigt, die Show mit Joko und Klaas Ende Mai noch einmal live zu zeigen. Am 30. Mai steht "Circus Halligalli" ganz im Zeichen des Red Nose Day, der an diesem Tag stattfindet. Joko und Klaas sammeln in der Sendung Spenden für den guten Zweck, zudem gibt es eine Red-Nose-Day-Version des Wettkampfs "Aushalten".

ProSieben verspricht eine "bunte Überraschungstüte für die gute Sache". Unterstützt wird beim Red Nose Day in diesem Jahr der Bau einer neuen "Arche" im Ruhrgebiet - eine Anlaufstelle für Kinder. Neben "Circus Halligalli" werden sich weitere ProSieben-Sendungen mit der Charity-Aktion beschäftigen, so wird es auch Beiträge zum Red Nose Day bei "taff" und "Galileo" zu sehen geben.