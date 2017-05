ProSieben Maxx setzt sonntags auf "krasse Clips"

© ProSieben Maxx

Im Sommer verabschiedet sich ProSieben Maxx am Sonntag von seinen Filmen und zeigt stattdessen lieber den ganzen Abend lang lustige Internet-Clips. Und auch donnerstags geht’s um Videos aus dem Netz.

Derzeit zeigt ProSieben Maxx sonntags zur besten Sendezeit noch Filme. Das läuft mal gut, mal weniger. Schon bald wird damit aber Schluss sein: Ab dem 11. Juni zeigt der Sender am letzten Tag der Woche ab 20:15 Uhr nämlich "World Wide Dummies - Krasse Clips aus dem Netz". Bis Mitternacht ist die Clip-Show dann immer zu sehen. Bis vor einiger Zeit zeigte ProSieben Maxx die Clip-Show schon einmal, da aber nur zu später Stunde oder als Wiederholung zur Mittagszeit. Der künftige Sendeplatz ist deutlich prominenter.

Auf Anfrage teilt ein Sendersprecher mit, dass es sich dabei um eine "Sommerprogrammierung" handelt. Bis zum Start der NFL werden die "krassen Clips" also sonntags zur besten Sendezeit zu sehen sein. Ebenfalls um Internet-Clips geht’s in der Sendung "Man vs. Viral - Crazy Stunts aus dem Netz", das ab dem 15. Juni immer donnerstags ab 21:15 Uhr zu sehen ist. In sechs Folgen entlarvt der britische Ingenieur Tim Shaw Stunts in entsprechenden Videos und zeigt die Wahrheit hinter spektakulären Clips aus dem Netz.