Diese Schauspieler starteten ihre Karrieren in Soaps

© RTL / Sat.1 Martin/Saumweber

Jeanette Biedermann, Wayne Carpendale, Alexandra Neldel, Oliver Petszokat und viele weitere. Sie alle sind heute bekannte Schauspieler, Moderatoren, Musiker. Aber sie haben alle eins gemeinsam: Ihre Karriere startete in einer Soap. Ein kleiner Überblick über (ehemalige) deutsche Soap-Sternchen.

In der Branche werden Schauspieler von Soaps oft noch immer belächelt. Nach ihrem Ausstieg haben sie es schwer, das Soap-Image loszuwerden. Viele von ihnen bandeln daher nach kurzer oder langer Pause erneut bei entsprechenden Formaten an. Andere schaffen den Absprung und den Imagewechsel. Wussten Sie etwa, dass Wayne Carpendale seine Karriere zur Jahrtausendwende bei der RTL-Daily "Unter Uns" startete? Heute ist er als Schauspieler in verschiedenen Rollen zu sehen, daneben moderiert er zahlreiche Shows.

Und dann gibt es da noch diese Riege ehemaliger "GZSZ"-Schauspieler, die der Soap ihren Durchbruch verdanken. Von Jeanette Biedermann über Oliver Petszokat bis hin zu Yvonne Catterfeld, Jessica Ginkel und Alexandra Neldel: Sie alle haben dem RTL-Dauerbrenner ihre Karriere zu verdanken. Neldel gelang später mit "Verliebt in Berlin" noch ein größerer Erfolg, in der Sat.1-Telenovela spielte sie schließlich die tragende Hauptrolle - ohne sie ging das Format zugrunde. Heute steht sie wie keine zweite für das Genre der Telenovela, in der die Figuren zunächst hässliche Entlein sind und später zum schönen Schwan werden.

Auch der Schauspieler Jan Sosniok begann seine Karriere in einer Soap, später war er dann neben Felicitas Woll in der ARD-Serie "Berlin, Berlin" und Annette Frier in "Danni Lowinski" zu sehen. Und selbst Til Schweiger startete seine Karriere bei einer Soap - wenn auch bei keiner täglich ausgestrahlten. In der Bildergalerie unten finden Sie 15 der bekanntesten Schauspieler, Moderatoren, Musiker und/oder Produzenten, die in Soaps entdeckt wurden.