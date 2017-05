Gegen Plastikmüll: Sky startet Ocean Rescue Week

© Sky

Neben der Klimaerwärmung ist auch die Zunahme des Plastikmülls in den Ozeanen eine besorgniserregende Entwicklung. Um noch deutlicher darauf aufmerksam zu machen, startet Sky eine Sonderprogrammierung auf sechs Sendern.

Gemeinsam mit Sky UK und Sky Italia möchte sich Sky Deutschland für den Schutz des Meeres einsetzen: Vom 23. bis zum 30. Juni wird auf Sky 1, Sky Arts, Nat Geo Wild, Disney Cinemagic, Kinowelt TV und Spiegel Geschichte sowie auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go deswegen dementsprechend eine Sonderprogrammierung zu finden sein, die auf den Namen "Sky Ocean Rescue" hört. In dieser geht es nicht nur darum die Schönheit der Ozeane zu präsentieren, sondern auch die kritischen Verschmutzungen durch Plastikmüll aufzuzeigen.

Wenn wir unser Konsumverhalten nicht ändern, soll es nach Expertenschätzungen im Jahr 2050 soweit sein, dass mehr Plastikteile in unseren Ozeanen schwimmen, als Fische. Neben allerhand Dokumentationen und Filmen im Programm, die auf diese erschreckende Zukunft aufmerksam machen sollen, möchte Sky aber auch selbst als Vorbild agieren: So werde man alles auf den Prüfstand stellen, was Auswirkungen auf die Meere haben könnte. Darunter zähle unter anderem der Materialverbrauch beim Produktdesign und das Vermeiden von Einweg-Plastikverpackungen.

Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: "Als Europas größte Entertainment-Gruppe nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr bewusst wahr. Dazu gehört es nicht nur, unsere Zuschauer mit hochwertigen Dokumentationen und Reportagen zu unterhalten und zu informieren, sondern auch, Menschen zum Nachdenken und Handeln anzuregen. Wenn es uns dabei gelingt, im Rahmen unseres gruppenweiten Sky Ocean Rescue Projekts ein Umdenken beim Plastikverbrauch zu bewirken, haben wir unser Ziel erreicht. Sky setzt sich für dieses Projekt mit viel Energie und Überzeugung ein - denn der Schutz der Ozeane geht uns alle an."

"Wir produzieren täglich jede Menge Plastikmüll, von dem leider viel zu wenig recycelt wird", findet Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland. "Mit unseren Eigenproduktionen 'Die Plastikflut', 'Der Wal im Plastikmeer', 'Dead Sea - Kunst für die Meere' sowie dem 'Mix up Art'-Spezial wollen wir nicht nur auf Missstände hinweisen, sondern auch Möglichkeiten zur Vermeidung aufzeigen. Damit unterhält unser Programm nicht nur, sondern kann auch zu nachhaltigen Veränderungen führen."

Die Sonderprogrammierung zur "Sky Oceans Rescue Week" im Überblick:

Sky 1:

Freitag, 30. Juni um 18:30 Uhr: "Der Wal im Plastikmeer"

Freitag, 30. Juni um 19:20 Uhr: "Die Plastikflut"

Sky Arts:

Freitag, 23. Juni um 20:15 Uhr: "Dead Sea - Kunst für die Meere"

Sonntag, 25. Juni um 16:25 Uhr: ""Die Schatzinsel"

Dienstag, 27. Juni um 20:15 Uhr: "Mix up Art"-Spezial

Nat Geo Wild:

Samstag, 24. Juni von 6 Uhr - 21:45 Uhr: "Die Insel der Haie", "Geheimnisse des Mittelmeers", "Wild World: Südseeparadies Palau", Ein Jahr Great Barrier Reef" und "Menschen und Natur: Lebensraum Wildnis - Ozeane"

Disney Cinemagic:

Samstag, 24. Juni um 10:35 Uhr: "Sammys Abenteuer 1&2"

Samstag, 24. Juni um 20:15 Uhr: "Findet Nemo"

Sonntag, 25. Juni um 14 Uhr: "Arielle die Meerjungfrau"

Spiegel Geschichte:

Montag, 26. Juni um 13:50 Uhr: "Verschollene Filmschätze: 1967 - Die Ölpest durch den Tanker"

Kinowelt TV:

Dienstag, 27. Juni um 22:05 Uhr: "The Last Giants"