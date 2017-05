13th Street-Eigenproduktion "Culpa" ab Juli zu sehen

© 13th Street

Am gestrigen Abend feierte 13th Streets erste eigene fiktionale Eigenproduktion "Culpa - Niemand ist ohne Schuld" Weltpremiere in Berlin. Nun ist auch bekannt, dass die neue Crime-Serie ab Juli im Pay-TV zu sehen sein wird.

Mit der Beschreibung "ein Krimi der etwas anderen Art" rührt 13th Street seit geraumer Zeit die Werbetrommel für seine erste eigene fiktionale Eigenproduktion "Culpa - Niemand ist ohne Schuld", die sich vor allem in einer Kirche in einem Beichtstuhl abspielt. Gestern wurde die Weltpremiere in der Berliner Zionskirche, - dem Originaldrehort der Serie - gefeiert. Die Ausstrahlung im Pay-TV beginnt am 12. Juli zur sendertypischen Primetime um 20:13 Uhr. Insgesamt gibt es vier inhaltlich in sich abgeschlossene Episoden.

"Mit "Culpa - Niemand ist ohne Schuld" schlägt 13th Street einen neuen Weg ein", verkündet Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBCUniversal International Networks stolz. "Ich bin von unserer ersten fiktionalen Serie begeistert und freue mich sehr, dass wir diesen wichtigen Schritt mit einem so großartigen Event in dieser besonderen Location feiern." Rund 400 Gäste und Prominente aus der Film- und Medienbranche feierten mit ihr und den Machern der Serie die Premiere.

Das von NBCUniversal International Networks und der Berliner Produktionsfirma Readymade Films realisierte Crime-Format wurde von Laura Bull als ausführende Produzentin begleitet und von Regisseur Jano Ben Chaabane in Szene gesetzt. In "Culpa" wollen sie nicht das typische Konzept verfolgen, ein Verbrechen aufzuklären, sondern sich auch mit der Frage beschäftigen, ob es möglich ist, eines im Vorfeld verhindern zu können.

Dafür nimmt Stipe Erceg ("Der Baader Meinhof Komplex") als namenloser Priester in jeder der vier Folgen einem Unbekannten die Beichte ab. Dadurch findet er heraus, dass ihm sein Gegenüber ein Verbrechen anvertraut bzw. gerade eines plant. So befindet sich der Priester gleich zu Beginn im Wettlauf gegen die Zeit, als er von Jonas (Ludwig Trepte) erfährt, dass nur wenige Minuten bleiben, um einen geplanten Auftragsmord zu verhindern.