Entertain kurz vor der 3-Millionen-Kunden-Marke

Auch die Deutsche Telekom hat am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und meldet vor allem in den USA deutlich steigende Umsätze. Hierzulande meldet das IPTV-Geschäft mit Entertain weiterhin anhaltendes Kundenwachstum.



11.05.2017 - 13:08 Uhr von Uwe Mantel 11.05.2017 - 13:08 Uhr

In den großen Geschäftszahlenreigen hat sich am Donnerstag auch die Deutsche Telekom eingereiht. Und dort freut man sich vor allem über die gute Entwicklung in Übersee: "Unsere Investitionen in den USA haben sich gelohnt", freut sich CEO Tim Höttges. Dort zog der Umsatz um 14,9 Prozent an, das bereinigte EBITDA sogar um ein Viertel. Das zog auch den Gesamtkonzern mit nach oben, der einen Umsatzanstieg um 5,8 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro meldet. Der bereinigte Konzernüberschuss sank um 10,3 Prozent auf 900 Millionen Euro.

Auch in Deutschland gab's ein leichtes Umsatzwachstum um 0,2 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg leicht um 0,9 Prozent. Interessant ist für uns als Fernseh-Branchendienst ein Blick auf die Kundenzahlen des TV-Angebots Entertain: Die stiegen nämlich im Vergleich zum 1. Quartal 2016 recht deutlich um 8 Prozent und liegen mit 2,955 Millionen nun in der Nähe der 3-Millionen-Marke. Damit sei Entertain die einzige wachsende Plattform für Fernsehangebote auf der Basis des Internets, so die Telekom. Im ersten Quartal lag das Kunden-Plus mit 76.000 übrigens über der der vergangenen Quartale.

