History mit Merkel-Doku und Politik-Themenschwerpunkt

Im Superwahljahr wird auch History ein paar aktuelle Sendungen ins Programm nehmen, die sich mit der deutschen Politik beschäftigen. So zeigt der Sender unter anderem eine Merkel-Doku, im September folgt ein ganzes Themenwochenende.



11.05.2017

Am kommenden Sonntag wird in NRW gewählt, oft wird die Landtagswahl auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet. Im September jedenfalls steht die richtige Bundestagswahl an. Innenpolitisch sind es also durchaus spannende Zeiten. Auch der kleine Sender History nimmt das zum Anlass und zeigt einige Sendungen, die sich mit deutscher Politik beschäftigen. So zeigt der Sender am 16. Juli, und damit nur einen Tag vor dem Geburtstag der Bundeskanzlerin, eine Dokumentation über Angela Merkel. Los geht’s bereits ab 17:55 Uhr.

Diese trägt den Titel "Angela Merkel - Die Unerwartete" und wurde von Leopold Hoesch produziert. Hoesch produzierte bereits Dokus über Dirk Nowitzki und die Klitschko-Brüder. 2005 wurde Hoesch für das Dokudrama "Das Drama von Dresden" mit einem International Emmy Award ausgezeichnet. Zum ersten Mal gezeigt wurde die Merkel-Doku Ende des letzten Jahres bei Arte, kurze Zeit später nahm auch Das Erste die Produktion ins Programm.

Darüber hinaus wird es beim Sender im September einen Politik-Themenschwerpunkt geben. Am Wochenende vor der Bundestagswahl, also am 16. und 17. September, werden zahlreiche Sendungen zu Politikern, die deutsche Geschichte schrieben, gezeigt. Darunter unter anderem das Porträt "Die zwei Leben des Helmut Schmidt", auch die Merkel-Doku wird dann noch einmal wiederholt. Darüber hinaus stehen im Mittelpunkt des Schwerpunkts Politiker wie Gerhard Schröder und Hans-Dietrich Genscher.

