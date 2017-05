Balder und Lück Teil neuer Radioshow bei WDR 4

© WDR/DWDL

WDR 4 hat prominente Neuzugänge für sein Programm verkündet: Darunter auch Hugo Egon Balder und Ingolf Lück, die künftig Freitagabends in einer neuen Show mit eigenen Serien zu hören sein werden. Aber es gibt noch mehr Verstärkung für den Sender.



11.05.2017 - 16:25 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2017 - 16:25 Uhr

Hugo Egon Balder und Ingolf Lück sind demnächst in einer neuen Radioshow bei WDR 4 zu hören, das hat der Sender nun angekündigt. Die beiden Moderatoren, Schauspieler und Kabarettisten sind fester Bestandteil der Freitagabendshow "Ab ins Wochenende", in der sie jeweils eine neue Serie präsentieren. So heißt es mit Balder künftig "Ab in die 80er", dort präsentiert er "Wissenswertes und Absurditäten über große Hits der Dekade". Ingolf Lück befasst sich in seiner neuen Serie "Zurück mit Lück" mit Phänomenen, Trends, Ereignissen und Personen der Vergangenheit.

Moderiert wird "Ab ins Wochenende" von "ARD-Morgenmagazin"-Moderator Peter Grossmann. Neben den beiden Serien mit Balder und Lück soll es in der Sendung wöchentlich ab 18 Uhr vor allem Hits aus den 70er und 80er Jahren zu hören geben. Daneben wird auch der Kölner Sänger und Songschreiber Rüdiger "Purple" Schulz ein fester Bestandteil des Senders. Künftig moderiert er einmal im Monat dienstags ab 21 Uhr die neue Singer-Songwriter Sendung "Songpoeten". Los geht’s am 16. Mai.

