Maxx zeigt 3. "Vikings"-Staffel, Sixx setzt auf True Crime

Die dritte "Vikings"-Staffel wird im Sommer auch im Free-TV zu sehen sein, ProSieben Maxx zeigt die zehn Folgen immer mittwochs. Darüber hinaus wird Sixx sein Programm am Samstag ändern: Hier werden künftig True-Crime-Formate laufen.



11.05.2017 - 18:18 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2017 - 18:18 Uhr

Die zehn Folgen der dritten "Vikings"-Staffel sind schon längst fertig: Anfang 2015 feierten sie in den USA Premiere, vor rund zwei Jahren gingen sie dann auch bei Amazon Prime Video online. Im Februar 2016 liefen die Folgen schließlich im Pay-TV bei ProSieben Fun. Nun hat ProSieben Maxx angekündigt, die Episoden ab dem 21. Juni immer mittwochs ins Programm zu nehmen. Der Sender zeigt zur besten Sendezeit zwei Folgen am Stück. Im Anschluss ist wie gehabt die Wrestling-Show "Raw" zu sehen.

Darüber hinaus hat auch Sixx ein paar Neuigkeiten angekündigt: Ab dem 17. Juni setzt der Frauensender samstags nämlich nicht mehr auf Filme, sondern auf True-Crime-Formate. So startet an diesem Tag um 20:15 Uhr die Doku-Reihe "Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah". Diese rekonstruiert einige der kompliziertesten Gewalttaten in den USA. Im Anschluss zeigt Sixx "Killer Couples: Mörderische Paare". Diese Doku-Reihe will der Frage nachgehen, wie manipulativ Partner in Liebesbeziehungen werden können und wie sich extreme Leidenschaft in kriminelle Energie verwandelt. Zum Abschluss des Abends zeigt der Sender noch die Reihe "Stalked - Leben in Angst".

