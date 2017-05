Shoppingsender QVC ab sofort via Zattoo zu empfangen

© QVC

Nachdem QVC schon seit einiger Zeit über den Streaming-Dienst der "TV Spielfilm" zu sehen ist, geht der Shoppingsender nun auch zu Zattoo. Dort sind ab sofort auch die Spartenkanäle des Senders zu empfangen.



12.05.2017 - 12:15 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2017 - 12:15 Uhr

QVC Deutschland goes Zattoo: Wie der Shoppingsender nun angekündigt hat, sind ab sofort alle Sender der Gruppe auf dem Streaming-Portal zu sehen. Neben QVC sind das auch die Ableger QVC Plus, und QVC Beauty & Style. Der Schritt kommt recht spät, sind die drei Kanäle doch schon seit Juli 2015 über den Streaming-Dienst der "TV Spielfilm" zu sehen. Nun also auch der Gang hin zu Zattoo. Dort werden die Zuschauer in der kostenlosen Version die drei SD-Varianten der Sender sehen, für Kunden von Zattoo Premium stehen auch die HD-Programme plus der weiteren, üblichen Funktionen (Restart, Replay etc.) zur Verfügung.

"Wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind und sie auf allen Plattformen erreichen. Deshalb entwickeln wir uns stetig weiter – auch im Streaming-Angebot", sagt Rainer Sura, Director Platform Development bei QVC Deutschland. "Der Kunde von heute sieht unser Programm nicht mehr nur von zuhause aus per TV-Gerät, sondern möchte auch von unterwegs auf unsere Angebote zugreifen. Das machen wir durch unsere Zusammenarbeit mit Zattoo möglich."

