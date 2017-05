"Criminal Minds"-Spin-Off nach zwei Staffeln beendet

© ABC / Robert Voets

Der US-Sender CBS hat sich dazu entschlossen, den "Criminal Minds"-Ableger "Beyond Borders" nach zwei Staffeln mit nur 26 Folgen einzustellen. Die Quoten der Krimiserie mit Gary Sinise fielen zuletzt nicht gerade berauschend aus.



15.05.2017 - 18:09 Uhr von Alexander Krei 15.05.2017 - 18:09 Uhr

In diesen Tagen stellen die großen US-Networks in New York ihre Programme für die neue Saison vor - wenn CBS am Mittwoch an der Reihe ist, dann wird "Criminal Minds: Beyond Borders" allerdings nicht mehr mit dabei sein. Der Sender wird seine Krimiserie mit Gary Sinise in der Hauptrolle nach nur zwei Staffeln mit allenfalls mäßigen Quoten nicht fortsetzen, wie inzwischen bekannt geworden ist.

Zuletzt war das Spin-Off von "Criminal Minds" auf linearem Wege zumeist von weniger als fünf Millionen Zuschauern gesehen worden - zu wenig, um in der kommenden Saison mit neuen Folgen auf den Bildschirm zurückzukehren. An den Erfolg der Mutterserie konnte "Criminal Minds: Beyond Borders" letztlich nicht anknüpfen. Und so ist es bereits der zweite Ableger der Serie, der nach kurzer Zeit beendet wird. 2011 hatte CBS der Serie "Criminal Minds: Suspect Behaviour", die hierzulande als "Criminal Minds: Team Red" gezeigt wurde, sogar nach nur einer Staffel den Stecker gezogen.

Hierzulande ist "Criminal Minds: Beyond Borders" seit knapp zwei Monaten in Sat.1 zu sehen - bislang allerdings mit zumeist einstelligen Marktanteilen. Auch in Deutschland blieben die Quoten somit ein ganzes Stück entfernt von den Zuschauerzahlen des Originals, das im Herbst bereits in die 13. Staffel gehen wird.

