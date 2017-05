TNT zeigt Shakespeare-Serie direkt nach US-Premiere

© TM & Turner Entertainment Networks

Die US-Serie "Will" über das Leben des jungen Shakespeare findet nach ihrem Start im Juli auch schnell ihren Weg ins deutsche Fernsehen. TNT Serie zeigt die Folgen nur einen Tag nach der Premiere in den USA.



22.05.2017 - 15:07 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2017 - 15:07 Uhr

TNT Serie hat angekündigt, die US-Serie "Will" direkt nach der US-Premiere zu zeigen. Los geht's bereits am 11. Juli immer dienstags zur besten Sendezeit. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen. Produziert wurde "Will" vom US-Sender TNT in Zusammenarbeit mit Turner International. In der Serie geht es um das Leben des jungen Shakespeare in der Londoner Theaterszene und dessen Aufstieg.

Hannes Heyelmann, Geschäftsführer von Turner in Zentral- und Osteuropa und verantwortlich für die internationale Strategie der Turner-Eigenproduktionen, sagt: "'Will' ist ein herausragendes modern inszeniertes Historiendrama, das unsere Kollegen von TNT in den USA mit Unterstützung von Turner International produziert haben. Neben Action-Serien wie 'The Last Ship' oder Drama-Serien wie 'Good Behavior' ist Will ein weiteres Beispiel für die Vielfalt der Genres, die unter dem Label der TNT Originals ihren Platz finden."

