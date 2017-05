RTL zieht zwei Nachmittagsformaten den Stecker

© RTL

Die gesunkenen Quoten am Nachmittag haben nun Konsequenzen für die Produktionsfirma Norddeich TV. Wie RTL bestätigte, werden sowohl vom "Blaulicht-Report" als auch von "Betrugsfälle" vorerst keine neuen Folgen bestellt.



22.05.2017 - 17:45 Uhr von Alexander Krei 22.05.2017 - 17:45 Uhr

Nachdem RTL seit diesem Montag die beiden Folgen des "Blaulicht-Reports" im Nachmittagsprogramm durch die Scripted Reality "Verdachtsfälle" ersetzt,(DWDL.de berichtete), bestätigte der Sender jetzt, dass man bis auf Weiteres keine neuen Folgen der Polizisten-Doku mehr bestellen wird. Gleiches gilt für die Scripted Reality "Betrugsfälle", die derzeit noch auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr zu sehen ist. RTL wird die Verträge auslaufen lassen, wie man inzwischen auch den Mitarbeitern der Produktionsfirma Norddeich TV mitgeteilt hat.

"Die Staffeln der aktuellen Scripted-Reality-Formate 'Blaulicht-Report' und 'Betrugsfälle' werden (vorerst) nicht nachbestellt", erklärte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer am Montag. "Das heißt nicht, dass es das Genre 'Scripted' bei RTL am Nachmittag nicht mehr geben wird. Wie bereits kommuniziert, fahren wir derzeit bei der Entwicklung am Nachmittag zweigleisig. Einerseits versuchen wir das Genre 'Scripted' weiterzuentwickeln und probieren in der Daytime auch innerhalb der laufenden Produktionen neue Ansätze aus, anderseits entwickeln wir neue Formate im Bereich Factual/Doku."

Tatsächlich hatte RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann kürzlich in einem Interview erklärt, auch im Real-Life-Bereich neue Formate entwickeln zu wollen. Bei der RTL-Tochter Nordddeich TV hofft man unterdessen, auch in Zukunft etwas zum Nachmittagsprogramm beisteuern zu können. "Bei Norddeich arbeitet ein Entwicklungsteam an neuen Scripted-Ideen, zudem pilotiert Norddeich aktuell mindestens ein neues Daytime-Format im Bereich Factual/Real Life", heißt es aus Köln. Veränderungen sind dringend notwendig: Zuletzt waren die Quoten von RTL am Nachmittag spürbar gesunken.

