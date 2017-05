"Lindenstraße" testet tägliche Preview-Folgen

© WDR/Steven Mahner

Die "Lindenstraße" will ihre Fans in den kommenden drei Wochen mit Previews der nächsten Folge locken. Tag für Tag sollen im Netz kurze Clips veröffentlicht werden. "Online first in acht Teilen" nennt der WDR diesen ungewöhnlichen Projektversuch.



26.05.2017 - 13:30 Uhr von Alexander Krei 26.05.2017 - 13:30 Uhr

In den vergangenen Wochen musste die "Lindenstraße" im Ersten gleich zwei Mal entfallen - für die Bindung der Fans an die Serie ist das natürlich Gift. Vom kommenden Wochenende an startet die ARD-Serie nun einen ungewöhnlichen Versuch: In einem dreiwöchigen Testprojekt setzt die "Lindenstraße" auf das Motto "online first in acht Teilen", das die Zuschauer mit exklusiven Previews locken soll.

Konkret sieht das wiefolgt aus: Direkt im Anschluss an die drei Folgen, die an den kommenden drei Sonntagen im Ersten laufen, wird jeweils vorab ein kleiner, etwa dreiminütiger Teil der darauffolgenden neuen Folge auf lindenstrasse.de, in den Mediatheken sowie auf Facebook gezeigt. An den darauffolgenden Tagen werden bis einschließlich Samstag stets um 18:50 Uhr die weiteren Teile gezeigt.

Sonntags folgt schließlich die komplette Episode und damit der finale Teil - auf diese Weise wird aus der Weekly gewissermaßen eine Dailysoap. Den Auftakt bildet die Folge 1632 ("Die Bitch"), deren erster Teil bereits am kommenden Sonntag um 19:20 Uhr und somit direkt nach der Ausstrahlung der 1631. Folge zu sehen sein wird. Beim WDR ist man davon überzeugt, dass das Experiment "sicher viele Fans begeistern wird".

