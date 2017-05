Unerlaubte Logo-Nutzung: N24 will AfD abmahnen

© AfD

Die AfD wirbt auf einem Plakat für einen Termin mit dem ehemaligen Nachrichtensprecher Hans Hermann Gockel - und nutzt dabei auch die Logos von Sat.1 und N24. Weil die Partei das aber unerlaubt tut, will der Nachrichtensender nun abmahnen.



30.05.2017 - 11:07 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2017 - 11:07 Uhr

In den 80er Jahren ist Hans Hermann Gockel für RTL und Sat.1 tätig gewesen, später moderierte er in Sat.1 die Nachrichten und das "Frühstücksfernsehen". Nachdem er 2004 den Sender verlassen hatte, war er noch einige Jahre bei N24 als Moderator zu sehen, doch inzwischen ist es sehr ruhig um Gockel geworden. Seit einigen Monaten engagiert er sich für die AfD, zuletzt veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel "Finale Deutschland". An diesem Dienstag, den 30. Mai, tritt Gockel bei einer AfD-Veranstaltung in Krauschwitz auf.

Die Partei bewirbt den Termin auf einem Plakat auch mit einem Foto Gockels sowie Logos von N24 und Sat.1 - von dort kennen ihn die meisten Menschen schließlich. Doch die AfD hat die Sender vorher offenbar nicht um Erlaubnis gefragt, die Logos, die zudem schon nicht mehr aktuell sind, auch verwenden zu dürfen. Zumindest der Nachrichtensender will dagegen nun vorgehen.

Via Twitter auf das Plakat und die Logos aufmerksam gemacht, antwortet Unternehmenssprecherin Kristina Faßler, dass die Nutzung ohne Einverständnis erfolge. "Wollen rechtmäßig gewählt werden, haben aber Schwierigkeiten, sich ans Recht zu halten", schiebt Faßler noch hinterher. Der Sender will die AfD nun abmahnen, "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt findet das "sehr gut".

@Georg_Heil @N24 @sat1 Danke. Ohne Einverständnis. Wollen rechtmäßig gewählt werden, haben aber Schwierigkeiten, sich ans Recht zu halten.Das gibt eine Abmahnung. — Kristina Faßler (@KristinaFassler) 29. Mai 2017

Teilen