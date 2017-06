ZDF Enterprises beteiligt sich an britischem Produzenten

© ZDF Enterprises

ZDF Enterprises erwirbt erstmals eine Beteiligung an einem britischen Produktionsunternehmen und kauft ein Drittel der Anteile an World Media Rights. In diesem Zusammenhang wird auch der Vorstand neu aufgestellt.



06.06.2017 - 09:57 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2017 - 09:57 Uhr

ZDF Enterprises, eine 100-prozentige Tochter des ZDF, mischt künftig auf dem britischen Produktionsmarkt mit und hat angekündigt, 32,5 Prozent der Anteile an der Produktionsfirma World Media Rights zu übernehmen - sofern es keine Einwände des Kartellamts gibt. Die Investition geht mit einer Umstrukturierung des Vorstandes bei dem britischen Unternehmen einher. Neben Geschäftsführer Alan Griffiths sind künftig David McNab, der neu als Creativ Director zum Unternehmen stößt, sowie Tanja Meier-Sieden, Bereichsleiterin Unternehmens- und Beteiligungsstrategie von ZDF Enterprises, im Vorstand vertreten.

Das 2007 gegründete World Meda Rights produziert Sendungen im Bereich Factual Entertainment und Drama-Reconstruction. Dazu gehören etwa "Black Ops", "Crash Confidential" und "Myth Hunters". David McNab verantwortete Produktionen wie "Shadow of the Moon", "Secret Universe" und "The Planets".

Alan Griffiths, Geschäftsführer von World Media Rights: "Im Laufe der Jahre haben wir mit einer ganzen Reihe von Vertriebsunternehmen zusammengearbeitet und festgestellt, dass ZDF Enterprises ein ausgezeichneter Partner ist, wenn es darum geht, unsere Sendungen international optimal zu vermarkten. Diese Investition wird dazu beitragen, unsere Ambitionen weiter voranzubringen, da wir nun neue Arten von Sendungen im Bereich des Factual-Entertainment produzieren werden."

Dr. Alexander Coridaß, Geschäftsführer Strategie und Unternehmensentwicklung von ZDF Enterprises, ergänzt: "Alan ist ein brillanter und international renommierter Entwickler und Produzent. Seit vielen Jahren haben wir Vertriebsmandate für Produktionen von World Media Rights und wir schätzen deren kreative Stärke und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Daher war es einfach der nächste logische Schritt in unserer Partnerschaft, Anteilseigner des Unternehmens zu werden. Diese engere Geschäftsbeziehung wird uns in der Zukunft ermöglichen, gemeinsam noch außergewöhnlichere Produktionen für Großbritannien, Deutschland und die ganze Welt zu produzieren und zu vermarkten."

