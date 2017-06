RTL II setzt samstags doch wieder auf Filme

© RTL II

Nach den zuletzt ernüchternden Erfahrungen mit Serien am Samstag setzt RTL II in den kommenden Wochen zumindest um 20:15 Uhr wieder auf Filme. "Warehouse 13" wird aus dem Programm genommen.



07.06.2017 - 10:12 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2017 - 10:12 Uhr

RTL II justiert weiter sein Programm nach: Nachdem kürzlich schon Änderungen für den Donnerstagabend und das Nachmittagsprogramm angekündigt wurden, nimmt man sich nun auch den Samstagabend vor. Dort liefen zuletzt die Serien wenig erbaulich - so endete "Prison Break" am letzten Wochenende mit weniger als 2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch "Warehouse 13" war im Anschluss nicht erfolgreicher.

RTL II nimmt daher "Warehouse 13" nun mit sofortiger Wirkung aus dem Programm und setzt samstags um 20:15 Uhr einstweilen wieder auf Filme. Am kommenden Samstag soll es etwa "Mel Brooks' Spaceballs" richten, eine Woche später läuft "Bean - Der ultimative Katastrophenfilm", in den Wochen danach sind "Twister" und "Harry und Sally" angekündigt. Nach dem Film setzt RTL II dann ab etwa 22:15 Uhr auf "The Walking Dead".

