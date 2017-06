"The Originals" folgt nach "Vampire Diaries"-Ende

© Warner Bros. Entertainment

Im Juli wird Sixx die letzte Folge seiner Erfolgsserie "Vampire Diaries" ausstrahlen, doch auch danach gibt's donnerstags Vampire zu sehen. Der Sender hat die neue Staffel von "The Originals" angekündigt. Außerdem geht "Scream Queens" weiter.



08.06.2017 - 18:19 Uhr von Alexander Krei 08.06.2017 - 18:19 Uhr

Sixx bleibt der Vampir-Farbe auch nach dem Ende von "Vampire Diaries" treu. Nur eine Woche nach Ausstrahlung der letzten Folge nimmt der Frauensender die vierte Staffel von "The Originals" ins Programm und zeigt sie jeweils donnerstags um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere. Die Mysteryserie, bei der es sich um einen Ableger von "Vampire Diaries" handelt, läuft damit fortan eine Stunde früher als zuletzt.

Im Mittelpunkt von "The Originals" stehen die Geschwister Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson, die ersten Vampire der Geschichte. Sie finden im verwunschenen New Orleans wieder zueinander, wo Marcel, Klaus' ehemaliger Zögling, das Sagen über die übernatürlichen Wesen hat. Klaus verlangt die Herrschaft zurück und zieht dabei eine blutige Spur durch die Stadt. Gleichzeitig muss er seine Familie und das Leben seines Nachkommens schützen.

Im Anschluss an "The Originals" wiederholt Sixx noch einmal die US-Serie "The Magicians", ehe es ab 22:15 Uhr ein Wiedersehen mit "Scream Queens" gibt. Hiervon zeigt der Sender die 13 Folgen umfassende zweite Staffel in Erstausstrahlung. Danach ist auch hiermit Schluss: Kürzlich war bekannt geworden, dass es keine weitere Staffel mehr geben wird.

