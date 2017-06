Burgener bereitet Übernahme von Constantin Medien vor

© Constantin Medien

Bernhard Burgener macht ernst und bereitet die Übernahme von Constantin Medien vor. Dazu hat er nun eine Kapitalerhöhung bei der Highlight Communications AG angekündigt, die ihm rund 82 Millionen Euro einbringen wird.



12.06.2017 - 13:26 Uhr von Timo Niemeier

Bereits im April hat es Spekulationen gegeben, Highlight-Chef Bernhard Burgener könnte an einer Übernahme der Constantin Medien AG arbeiten (DWDL.de berichtete). Nun sind die Berichte von damals auch ganz offiziell bestätigt. Highlight Communications (HLC) hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, durch die dem Unternehmen rund 82 Millionen Euro zufließen werden. Die neuen Aktien werden komplett von der Highlight Event und Entertainment AG übernommen, die damit künftig 25 Prozent an HLC hält. Der Anteil von Constantin an seiner Tochter würde auf 45,4 Prozent sinken.

"Die Transaktion dient der Vorbereitung eines möglichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin Medien AG", heißt es von Highlight. Mit der Kapitalerhöhung wolle man "einen Beitrag dazu leisten", um die "festgefahrene Situation um die Lancierung eines möglichen Übernahmeangebots der HLC an die Aktionäre der deutschen Constantin Medien AG zu deblockieren."

Ein Übernahmeangebot an Constantin sei aus Sicht der Verwaltungsrats der HLC erforderlich, "um die gegenwärtige, für die Gesellschaft und ihre Aktionäre sowie die kommerziellen Partner schädliche Situation zu beenden." Seit Monaten tobt bei Constantin und seiner Tochter ein Machtkampf. Aufsichtsratschef Dieter Hahn und Vorstandsboss Fred Kogel wollen die Filmsparte rund um Constantin Film verkaufen und sich auf das Segment Sport konzentrieren. Burgener, früher selbst Constantin-CEO, lehnt das ab. Beide Seiten halten rund 30 Prozent am Unternehmen und blockieren sich so gegenseitig.

Hahn, der nach Ansicht Burgeners unrechtmäßig zum Aufsichtsratschef gewählt wurde, hat seit dem Wochenende aber noch andere Probleme. Wie die "Bild am Sonntag" nämlich berichtete, wird gegen ihn wegen des Verdachts auf Insiderhandel ermittelt (DWDL.de berichtete). Die letzte Hauptversammlung von Constantin Medien endete im Chaos, Burgener wurde von den Abstimmungen ausgeschlossen und will seitdem die Beschlüsse kippen.

Noch ist die von Highlight angekündigte Kapitalerhöhung übrigens nicht durch, Dieter Hahn hat offenbar bereits versucht, sie zu verhindern. Eine Registersperre gegen Beschlüsse der Generalversammlung der HLC sei vom Zivilkreisgericht Basel-Landschaft aber abgewiesen worden, heißt es von Highlight. Sollte Hahn hier weitere Rechtsmittel einlegen, würde sich die Kapitalerhöhung verzögern. Vor diesem Hintergrund hat Highlight auch seine für den 30. Juni geplante Generalversammlung verschoben. Sie soll durchgeführt werden, wenn die Machtverhältnisse klar sind.

