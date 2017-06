"#FelixFragt": ZDF setzt vor der Bundestagswahl auf Dner

© ZDF/Anja Jeschonnek

Vor der Bundestagswahl blickt das ZDF auch auf die Anliegen junger Wähler und Wählerinnen. Dafür arbeiten die Mainzer erneut mit dem YouTuber Felix von der Laden, besser bekannt als Dner, zusammen. Entstehen sollen Webclips und eine Doku im Hauptprogramm.



Das ZDF arbeitet erneut mit Felix von der Laden zusammen. Der YouTuber, der im Netz wohl besser bekannt ist als Dner, wird im Vorfeld der Bundestagswahl für die Mainzer verschiedene Dokuclips für das Internet sowie auch eine größere Dokumentation für das Hauptprogramm drehen. Darin soll es vor allem um die Belange junger Menschen gehen und was diese vor der Wahl besonders unter den Nägeln brennt. Die Erwartungen der jungen Zuschauer und Wähler möchte von der Laden an verschiedenen Orten im Land einfangen.

Die Clips entstehen unter dem Titel "#FelixFragt". Für seine Videos greift von der Laden auf Reaktionen zurück, die er Mitte Mai von seiner Community erhalten hatte, als er sie aufforderte zu schreiben, was sie ärgert, nervt und wovor sie Angst hat. Die häufigsten Kommentare werden nun in sechs Web-Reportagen näher beleuchtet. Nach Angaben des ZDF soll sich von der Laden unter anderem mit Populismus und der AfD, Terrorangst und innerer Sicherheit, Bildungspolitik und sozialer Gerechtigkeit sowie Cybersicherheit und Flüchtlingspolitik beschäftigen. Dazu begibt er sich selbst in marode Schulen und eine Rentner-WG, trifft aber auch Migranten, junge Polizisten, Flüchtlingshelfer und auch Politiker. Im Web ist die Reihe bereits gestartet; im Hauptprogramm soll eine 45-minütige Doku voraussichtlich am 20. September laufen und anschließend auf ZDFinfo wiederholt werden.

Beim ZDF hat man offenbar Gefallen an Felix von der Laden gefunden. Erst kürzlich hat man in Mainz die neue Reihe "follow me.reporters" für das junge Angebot von Funk in Auftrag gegeben, in der sich von der Laden verschiedenen Lebensfragen widmet. Im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahlen durfte von der Laden außerdem bereits für das Hauptprogramm in der Doku "Like or Dislike" durch die Staaten reisen. Das jetzt angekündigte Projekt "#FelixFragt" wird von der Hamburger Firma Nordend-Film produziert.

