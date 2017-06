WDR macht in diesem Jahr keinen "Tagesschaum"

© WDR/Görgen

Anders als 2013 wird der WDR in diesem Jahr vor der Bundestagswahl nicht "Tagesschaum" mit Friedrich Küppersbusch zeigen. Offiziell heißt es, die Show sei damals ein Experiment gewesen und passe heute nicht mehr ins Programm.



16.06.2017 - 14:22 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2017 - 14:22 Uhr

In rund 15-minütigen Ausgaben hat Friedrich Küppersbusch 2013 das politische Geschehen kommentiert, dreimal in der Woche war sein "Tagesschaum" damals im WDR zu sehen. Eine Neuauflage wird es zur Bundestagswahl in diesem Jahr allerdings nicht geben. Das hat Küppersbusch nun selbst in seinem Podcast "Lucky & Fred" erklärt, der WDR sei nicht an einer Fortsetzung interessiert.

Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" erklärt der WDR, dass die Sendung 2013 ein "Experiment" gewesen sei. "Vier Jahre später passt eine Idee wie 'Tagesschaum' aus unserer Sicht in dieser Form nicht mehr ins Programm des WDR-Fernsehens. Wir haben uns deshalb entschieden, die Idee in diesem Jahr nicht wieder aufzugreifen." Laut der "Süddeutschen" gibt es aber noch einen anderen Grund für die Entscheidung des Senders: So sei kein Geld für eine Fortsetzung da, berichtet die Tageszeitung unter Berufung auf den Flurfunk.

