"Acht Tage": Sky bedient sich an "Tatort"-Ensemble

Sky hat angekündigt, dass die neue Serie "Acht Tage" ab Anfang Juli gedreht werden soll. Inzwischen steht auch schon fest, wer die Hauptrollen übernehmen wird. Gleich zwei Schauspieler sind derzeit auch als "Tatort"-Ermittler zu sehen.



21.06.2017 - 11:51 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2017 - 11:51 Uhr

Für Sky und die Produktionsfirma Neuesuper wird es ernst: Ab dem 4. Juli wird in Berlin und Umgebung die neue Serie "Acht Tage" gedreht. Sky hatte die Serie bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt. Der Filmfernsehfonds Bayern unterstützt das Projekt mit 350.000 Euro, vom Medienboard Berlin-Brandenburg kommen zusätzlich 500.000 Euro. Der größte Förderungsbatzen kommt aber aus dem German Motion Picture Fund - fast zwei Millionen Euro fließen aus diesem Topf in die Produktion. Gezeigt wird die neue, achtteilige Serie dann voraussichtlich ab Herbst 2018. Im Rahmen der Drehstart-Ankündigung hat Sky nun aber auch verraten, wer in den Hauptrollen zu sehen sein wird.

Mit dabei sind unter anderem Mark Waschke und Fabian Hinrichs, beide arbeiten derzeit auch als "Tatort"-Ermittler. Waschke ermittelt in dem ARD-Dauerbrenner als Robert Karow in Berlin, Hinrichs spielt den Kriminalhauptkommissar Felix Voss in Franken. Aber auch darüber hinaus ist "Acht Tage" prominent besetzt: So sind in weiteren Hauptrollen Christiane Paul, Devid Striesow und Nora Waldstätten zu sehen. Die Regie der Serie übernehmen Stefan Ruzowitzky und Michael Krummenacher. Als Showrunner fungiert Rafael Parente, das Script wurde gemeinschaftlich im Writersroom der Neuesuper verfasst.

In "Acht Tage" geht es um die voraussichtlich letzten Tage der Menschheit. Ein 60 Kilometer großer Meteor rast mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Stundenkilometern auf die Erde zu. Die Aufprallzone liegt mitten in Europa. Die Chance hier zu überleben: Gleich Null. Ganz Europa ist jetzt auf der Flucht. Und es bleiben nur noch acht Tage. Erzählt wird der drohende Weltuntergang aus der Sicht einer ganz normalen Familie. Vor dem Hintergrund der Katastrophe brechen verborgene und offene Konflikte auf, die sich zunehmend verdichten.

Frank Jastfelder, Director Drama Production bei Sky Deutschland, sagt: "'Acht Tage' ist eine Ensemble Serie mit großartigen Charakteren. Wir freuen uns außerordentlich, dafür eine solch hochkarätige Besetzung gewonnen zu haben. Damit wird der Weltuntergang zum Fernseherlebnis." Produzent Rafael Parente ergänzt: "Was würdest du tun, wenn du nur noch acht Tage zu leben hättest? Das Konzept ist so klar und unverkopft und bietet gleichzeitig viel Raum für emotionale Konflikte, packende Handlung sowie einen gesellschaftspolitischen Diskurs. Es geht um das Ausbrechen des Individuums aus einer gesellschaftlichen Struktur, um die Neuordnung der Gemeinschaft und der Familie als ihr kleinstes Fragment, und wurde so noch nie als TV-Serie realisiert."

