iEmmys: Nominierungs-Jury tagte erneut in Köln

© Valéry Kloubert / Broadway

Am Donnerstag hat zum bereits elften Mal in Folge in Köln die Semi-Final Round of Judging der International Emmy Awards stattgefunden, drei Nominierte wurden festgelegt. Sehen Sie hier die besten Bilder des Abends.



23.06.2017 - 12:04 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2017 - 12:04 Uhr

Die Jurys, die sich am Donnerstag in der Marienburg getroffen haben, setzten sich aus nationalen und internationalen Branchenexperten zusammen. Unter der Anwesenheit von Academy-Judging-Director Nathaniel Brendel wurden drei Nominierte in den Kategorien Best performance by an actress/Latin America, Documentary/English Speaking und Comedy/English Speaking festgelegt.

Auf Einladung von den Gastgebern Leopold Hoesch (Broadview) und dem WDR feierten im Anschluss an die Jurysitzung rund 150 geladene Gäste aus Film, Fernsehen, Wirtschaft und Politik. Mit dabei waren unter anderem Benno Fürmann, Esther Schweins, Tita von Hardenberg, Christoph Schneider, Marcus Ammon, Petra Müller, Henriette Reker und viele weitere.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die besten Bilder des Abends.

