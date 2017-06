Kekilli-Nachfolgerin im Kieler "Tatort" gefunden

© WDR

Dreizehn Mal stand Sibel Kekilli für den Kieler "Tatort" vor der Kamera, kehrte der Reihe und ihrer Figur Sarah Brandt dann aber den Rücken zu. Fortgesetzt wird der Borowski-"Tatort" aber dennoch. Laut "BamS" steht die neue Kollegin für Axel Milberg bereits fest.



25.06.2017 - 12:18 Uhr von Marcel Pohlig 25.06.2017 - 12:18 Uhr

Am vergangenen Sonntag sendete Das Erste den letzten "Tatort" mit dem Ermittler-Duo Klaus Borowski und Sarah Brandt, nachdem sich Sibel Kekilli bekanntlich von der Reihe verabschiedete. Am Kieler "Tatort" hält der zuständige NDR natürlich dennoch fest, auch Axel Milberg ist als Kommissar Borowski nach bislang dreißig Einsätzen gesetzt. Nötig wurde nun aber eine neue Kollegin an seiner Seite, die einem Bericht der "Bild am Sonntag" nun pünktlich zu den beginnenden Dreharbeiten gefunden wurde.

Während der Sender noch schweigt, möchte die Boulevardzeitung aus dem Umfeld des NDR erfahren haben, dass die 26-jährige Almila Bagriacik gemeinsam mit Milberg im Kieler "Tatort" ermitteln soll. Miberg selbst bestätigte im Umfeld des Filmfest München zwar keinen Namen, doch seine Beschreibung passt zu Bagriacik. Er sei in den Findungsprozess involviert gewesen und sehr zufrieden mit der Wahl. "Eine sehr liebenswerte junge Dame mit kurdischen Wurzeln und wunderschönen großen braunen Augen", meint Milberg.

Almila Bagriacik gehört zu den aufstrebenden Schauspielerinnen und schlüpfte für die ARD bereits in der Reihe "Kommissar Pascha" in die Rolle einer Ermittlerin. Zuletzt war sie in der Hauptrolle der Serie "4 Blocks" von TNT Serie zu sehen. Ihre Karriere begann sie vor sieben Jahren mit dem Film "Die Fremde". Darin spielte sie übrigens an der Seite von Sibel Kekilli – womit sich der Kreis wieder schließt.

Update (15 Uhr): Der NDR hat mittlerweile bestätigt, dass Almila Bagriacik die Nachfolge von Sibel Kekilli antreten wird, sie spielt die Ermillterin Mila Sahin. Christian Granderath, Fernsehfilmchef des NDR, sagt: "Almila Bagriacik hat uns in einem intensiven Castingprozess überzeugt, sie ist eine hervorragende Schauspielerin. Das hat sie auch schon in beeindruckenden Filmen gezeigt, ob im NSU Dreiteiler unter der Regie von Züli Aladag, '4 Blocks' von Marvin Kren oder demnächst in 'Gorillas' von Detlev Buck. Wir freuen uns sehr, das wir mit ihr als Mila Sahin eine starke Figur an der Seite von Axel Milberg als Klaus Borowski haben."

