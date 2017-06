Eigenproduktion: BonGusto startet neue Reportagen-Reihe

© Burda

Der Sender BonGusto rüstet auf: Neben der Ankündigung, dass im August eine Handvoll neuer internationaler Serien starten werden, wird im Juni auch die Eigenproduktion "BonGusto - Die Reportage" neu an den Start gehen.



Der Pay-TV-Sender BonGusto hat mehrere frische Formate für die nächsten Monate vorgestellt. Als Aushängeschild dafür wurde die Eigenproduktion "BonGusto - Die Reportage" angekündigt, die beispielsweise in der ersten Folge "Arabische Nächte" hinter die Kulissen des Qatar International Food Festivals am persischen Golf blickt. Die Reihe beginnt am Mittwoch, den 12. Juli um 18:15 Uhr und umfasst zunächst noch zwei weitere Folgen.

In der nächsten Episode, die den Titel "Kaffee - von der Bohne in die Tasse" trägt, dreht sich alles um die Produktion des beliebten Getränks in Südamerika. Erklärt werden soll wie der Anbau auf den Kaffeeplantagen im peruanischen Andenhochland und im Tiefland des Amazons beginnt und wie der Wachmacher am Ende in unseren Tassen in Deutschland landet. Folge drei "Craft Beer - Champagner-Feeling am Biertresen" dokumentiert das Geheimnisse hinter der trendigen Gourmet- und Luxusvariante des Biertrinkens vom Hopfenanbau in der Oberpfalz über die Brauerei bis zur Theke.

Für den August kann der Zuschauer außerdem einige neue und internationale Serienformate erwarten. In "Food Safari" wird Sarah Graham ab dem 3. August um 21:10 Uhr die weitreichende Vielfalt der afrikanischen Küche kennenlernen und nebenbei die Schönheit des Landes erforschen. Ebenfalls auf dem Food-Sender zu sehen sind die Formate "Andy and Ben eat the world" und "Andy and Ben eat Australia". In einer Art Roadmovie begeben sich die beiden durch Mexiko, Spanien, Portugal und natürlich Australien auf kulinarische Missionen. Ab September startet zudem "The Ivy", eine Dokumentation über das Londoner Restaurant, die hinter die Kulissen des High-Society-Magnetens blickt. Und dann kehrt auch noch "Lafer! Lichter! Lecker" in Wiederholungen ins Programm zurück.

"Bei unserer Programmoffensive setzen wir vor allem auf Eigenproduktionen und bieten unseren Zuschauern damit exklusive Inhalte, die sie nur bei uns finden", so Guido Bolten, Geschäftsführer der Burda Studios. "Daneben konnten wir aktuelle, internationale Formate gewinnen und starten mit einem ganz frischen Programm in die zweite Jahreshälfte."

