Neue "Genial daneben"-Staffel erhält mehr Folgen

Im August starten die Aufzeichnungen für die zweite "Genial daneben"-Staffel in Sat.1, die neuen Folgen sind dann voraussichtlich ab Herbst zu sehen. Zehn Folgen wird der neue Durchlauf wohl umfassen - da sind mehr als noch bei der ersten Staffel.



03.07.2017 - 15:58 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2017 - 15:58 Uhr

Mit durchschnittlich rund 11,3 Prozent Marktanteil war das Comeback von "Genial daneben" im März und April dieses Jahres ein schöner Erfolg für Sat.1 und die zuständige Produktionsfirma Constantin Entertainment. Schnell war beschlossen, dass es mit einer zweiten Staffel weitergehen soll. Nun ist bekanntgeworden, dass die neuen Folgen im August in Köln aufgezeichnet werden. Entsprechende Tickets können bereits gekauft werden. Aus der Aufzeichnungsliste geht auch hervor, dass die zweite Staffel wohl deutlich umfangreicher wird als noch die erste.

Demnach sind derzeit zehn Aufzeichnungstermine geplant, zehn neue Ausgaben sind also sehr wahrscheinlich. Auf Anfrage gibt man sich bei Sat.1 jedoch verschlossen: Man kennt die genaue Anzahl der neuen Folgen, will sie aber noch nicht kommunizieren. Das passiere "rechtzeitig" vor dem Start, sagt ein Sendersprecher.

Fest steht dagegen schon, dass auch in den neuen Folgen Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning teilnehmen werden. Welche Comedians darüber hinaus in der Sendung zu sehen sein werden, ist noch nicht klar. In der ersten Staffel waren unter anderem Luke Mockridge, Ingo Appelt, Ruth Moschner, Gaby Köster und Antoine Monot Jr mit dabei.

