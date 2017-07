Österreich: Neue Puls-4-Senderchefin kommt vom ORF

© Puls4/Moni Fellner

Wechsel in der Chefetage des österreichischen Privatsenders Puls 4: Stefanie Groiss-Horowitz übernimmt die Leitung des Senders der ProSiebenSat.1-Gruppe. Sie folgt auf Johannes Kampel, der den Sender auf eigenen Wunsch verlässt.



04.07.2017 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2017 - 11:40 Uhr

Eine Unterhaltungsexpertin wird Senderchefin bei Puls 4: Stefanie Groiss-Horowitz übernimmt die Leitung des österreichischen Privatsenders aus der ProSiebenSat.1-Gruppe zum 18. September. Bislang arbeitete sie als Ressortleiterin in der TV-Unterhaltung des ORF und verantwortete unter anderem als Head of Delegation den Eurovision Song Contest in Wien sowie zahlreiche Primetime-Shows.

Nun beerbt sie bei Puls 4 Johannes Kampel, der den Sender nach zwei Jahren an der Spitze auf eigenen Wunsch verlässt und sich laut Pressemitteilung eine Auszeit nehmen will. Wie Puls 4 erklärt, werde Kampel dem Sender aber auch künftig treu bleiben, so werde er an diversen Projekten "maßgeblich mitwirken". Stefanie Groiss-Horowitz sagt zu ihrem neuen Job: "Die Leitung von Puls 4 ist einer der spannendsten Medienjobs im Land. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem engagierten und ambitionierten Team."

ProSiebenSat.1Puls4 übernahm vor wenigen Monaten den Konkurrenzsender ATV und stieg damit beim jungen Publikum zur endgültig größten Sendergruppe Österreichs auf. Im Zuge dessen standen auch bei Puls 4 einige Änderungen an: So wurden die Programme von ATV und Puls 4 komplementär programmiert, Puls 4 gab unter anderem seine erfolgreiche Castingshow "Austria’s Next Topmodel" an den neuen Schwestersender ab. Puls4 wird sich künftig zudem auf Comedys, Shows und Sport konzentrieren. Bei ATV stehen Dokusoaps und Crime-Formate im Mittelpunkt (DWDL.de berichtete).

Markus Breitenecker, Geschäftsführer der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe erklärt in einem Statement: "Ich bedanke mich sehr bei Johannes für seinen Einsatz die letzten Jahre und respektiere seine Entscheidung. Er kennt den Sender seit der ersten Stunde und hat ausschlaggebend zum Wachstum und Erfolg beigetragen, daher freu ich mich, dass er uns auch weiterhin begleitet. Herzlich Willkommen heiße ich Stefanie, die den Posten als designierte Puls 4 Senderchefin und das Team mit viel Expertise übernimmt, ich wünsche ihr viel Erfolg und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Teilen